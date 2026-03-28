Геополітика Америка "Сонний" чи "безчесний": Трамп похизувався образливими прізвиськами, які він дав Байдену
28 березня, 19:12
Оновлено - 19:16, 28 березня

Софія Рожик
Основні тези
  • Трамп похизувався образливими прізвиськами для Байдена: "Безчесний Джо" та "Сонний Джо".
  • Він заявив, що проводить внутрішнє опитування, щоб визначити, яке з прізвиськ точніше.

Нинішній президент США Дональд Трамп часто критикує свого попередника. Він знову похизувався образливими прізвиськами, які дав Джо Байдену.

Це сталося під час його виступу на конференції Future Investment Initiative у Флориді 28 березня.

Що сказав Трамп про Байдена?

Трамп заявив, що протягом усього президентського терміну Байдена для нього було два прізвиська – "Безчесний Джо" і "Сонний Джо".

"Це завжди було, знаєте, майже порівну", – сказав нинішні американський президент.

За словами Трампа, він іноді навіть проводить внутрішнє опитування: який варіант точніший – "сонний" чи "безчесний".

Майже паритет. Мені подобається "сонний", 
– зазначив він.

