Про це Дональд Трамп заявив під час виступу на конференції Future Investment Initiative у Флориді 28 березня.
Що сказав Трамп про спадкового принца Саудівської Аравії?
Дональд Трамп розповів про свою розмову з представником королівської родини Саудівської Аравії, описавши, як, на його думку, змінилася ситуація у США за час його президентства.
"Він сказав, знаєте, це дивовижно… рік тому ви були мертвою країною. Зараз ви буквально найгарячіша країна у світі", – передав слова співрозмовника Трамп.
Далі він ще різкіше висловився про ставлення Ер-Ріяда до себе, фактично повторивши свою тезу вже у грубішій формі.
Він (Мухаммед ібн Салман – 24 Канал) не думав, що це станеться… він не думав, що повинен цілувати мене в д**у… він думав, що це буде просто черговий американський президент-невдаха… але тепер він має добре до мене ставитися, йому краще бути ввічливим зі мною. Він зобов'язаний це робити,
– сказав Трамп.
Попри це, він водночас позитивно відгукнувся про саудівського принца, назвавши його "фантастичною людиною" та "воїном", і зазначив, що країна може пишатися його лідерством.
Трамп також заявив, що Саудівська Аравія підтримувала США під час нещодавнього конфлікту з Іраном разом з іншими державами Перської затоки.
"Саудівська Аравія воювала, Катар воював, ОАЕ воювали, Бахрейн воював і Кувейт воював", – сказав він.
Серед союзників він окремо згадав еміра Катар шейха Таміма бін Хамада Аль Тані, президента Об'єднані Арабські Емірати шейха Мохамеда бін Заїда Аль Нахайяна, а також Мухаммеда ібн Салмана, назвавши їх "трьома великими людьми", які, попри тиск, зберегли партнерство зі США.
Окремо він пов'язав політичну співпрацю з економічними інтересами, згадавши інвестиції Саудівської Аравії та оборонні угоди. Також він закликав Ер-Ріяд приєднатися до Авраамських угод.
Довідково! Авраамські угоди – це серія договорів про нормалізацію відносин між Ізраїлем та кількома арабськими державами, підписаних у 2020 – 2021 роках за посередництва США. Угоди ознаменували новий етап у близькосхідній дипломатії, встановивши прямі дипломатичні, економічні та безпекові зв'язки між Ізраїлем, ОАЕ, Бахрейном, Марокко та Суданом.
Наприкінці виступу Трамп заявив, що хотів би увійти в історію як "великий миротворець", додавши, що вже "врегулював 8 війн" і заслуговує на Нобелівську премію миру.
Президент США Дональд Трамп пожартував, що може балотуватися в президенти Венесуели, заявивши, що його там люблять. Він висловив цю ідею під час засідання Уряду США.
Американський президент Дональд Трамп заявив, що ЦРУ сказали йому про гомосексуальність нового верховного аятоли Ірану Моджтаби Хаменеї. На думку Трампа, це може мати негативний відбиток на перспективи іранського лідера в країні.
Дональд Трамп також заявив, що захист Європи від Росії, теоретично, не стосується США, враховуючи їх географічну віддаленість. Трамп вважає ситуацію, де американські війська захищають Європу просто так, нелогічною та несправедливою.