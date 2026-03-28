Про це Дональд Трамп заявив під час виступу на конференції Future Investment Initiative у Флориді 28 березня.

Цікаво Дональд Трамп планує перейменувати Ормузьку протоку на свою честь

Що сказав Трамп про спадкового принца Саудівської Аравії?

Дональд Трамп розповів про свою розмову з представником королівської родини Саудівської Аравії, описавши, як, на його думку, змінилася ситуація у США за час його президентства.

"Він сказав, знаєте, це дивовижно… рік тому ви були мертвою країною. Зараз ви буквально найгарячіша країна у світі", – передав слова співрозмовника Трамп.

Далі він ще різкіше висловився про ставлення Ер-Ріяда до себе, фактично повторивши свою тезу вже у грубішій формі.

Він (Мухаммед ібн Салман – 24 Канал) не думав, що це станеться… він не думав, що повинен цілувати мене в д**у… він думав, що це буде просто черговий американський президент-невдаха… але тепер він має добре до мене ставитися, йому краще бути ввічливим зі мною. Він зобов'язаний це робити,

– сказав Трамп.

Дональд Трамп цікаво висловився щодо спадкоємного принца Саудівської Аравії

Попри це, він водночас позитивно відгукнувся про саудівського принца, назвавши його "фантастичною людиною" та "воїном", і зазначив, що країна може пишатися його лідерством.

Трамп також заявив, що Саудівська Аравія підтримувала США під час нещодавнього конфлікту з Іраном разом з іншими державами Перської затоки.

"Саудівська Аравія воювала, Катар воював, ОАЕ воювали, Бахрейн воював і Кувейт воював", – сказав він.

Серед союзників він окремо згадав еміра Катар шейха Таміма бін Хамада Аль Тані, президента Об'єднані Арабські Емірати шейха Мохамеда бін Заїда Аль Нахайяна, а також Мухаммеда ібн Салмана, назвавши їх "трьома великими людьми", які, попри тиск, зберегли партнерство зі США.

Окремо він пов'язав політичну співпрацю з економічними інтересами, згадавши інвестиції Саудівської Аравії та оборонні угоди. Також він закликав Ер-Ріяд приєднатися до Авраамських угод.

Довідково! Авраамські угоди – це серія договорів про нормалізацію відносин між Ізраїлем та кількома арабськими державами, підписаних у 2020 – 2021 роках за посередництва США. Угоди ознаменували новий етап у близькосхідній дипломатії, встановивши прямі дипломатичні, економічні та безпекові зв'язки між Ізраїлем, ОАЕ, Бахрейном, Марокко та Суданом.

Наприкінці виступу Трамп заявив, що хотів би увійти в історію як "великий миротворець", додавши, що вже "врегулював 8 війн" і заслуговує на Нобелівську премію миру.

Які ще неоднозначні заяви робив Трамп останнім часом?