"Спільні цінності": США на офіційному рівні привітали Росію з Новим роком
- Посольство США в Росії опублікувало новорічне вітання, згадавши зусилля Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни.
- У відео тимчасовий повірений у справах США в Росії Дуглас Дайкхаус підкреслив важливість діалогу та висловив побажання миру і добробуту в новому році.
Посольство США в Росії опублікувало новорічне вітання для росіян. У ньому згадали зусилля президента США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни.
Заява та відеозвернення з'явилися на офіційних сторінках американської дипломатичної установи. Про це пише 24 Канал з посиланням на Посольство США в Росії.
Що заявили американці у зверненні?
У відео з привітанням виступив тимчасовий повірений у справах США в Росії Дуглас Дайкхаус. Він наголосив, що Новий рік є часом для роздумів, оновлення та надії, а також згадав про труднощі й розділення, які принесли останні роки. За його словами, конфлікти не мають визначати майбутнє, якщо сторони прагнуть змін.
Дайкхаус підкреслив, що Дональд Трамп неодноразово заявляв про необхідність припинення війни між Росією та Україною, а його адміністрація працювала над заохоченням діалогу й пошуком шляхів до миру з повагою до суверенітету та безпеки регіону. Він також зазначив, що дипломатичні зусилля залишаються основою для подальших переговорів.
Наприкінці звернення американський дипломат побажав здоров'я, миру та добробуту в новому році, додавши, що спільні цінності можуть стати підґрунтям для більш мирного майбутнього.
Що відомо про прихильність Трампа до Росії у мирних переговорах?
Під час останньої зустрічі Трампа та Зеленського президент США заявив про те, що "Путін налаштований на мир". Попри постійні удари по території України, Дональд Трамп продовжує вірити в мир з боку Росії.
За годину до зустрічі із Зеленським Дональд Трамп поспілкувався з Володимиром Путіним. У Кремлі заявили про те, що політики погодилися з тезою, що тимчасове припинення вогню лише затягне війну.
Крім того, Трамп продовжує наполягати на територіальних поступках України на користь Росії. Він заявляє про те, що тривала війна забере життя мільйонів людей.