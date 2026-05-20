Спостерігаються БпЛА: Литва оголосила повітряну тривогу у Вільнюсі та прикордонних районах

Збройні сили Литви активували місію НАТО з патрулювання повітряного простору. Це сталось після виявлення підозрілого безпілотника поблизу кордону країни. У Вільнюсі оголосили повітряну тривогу.

Про це інформує Литовське національне радіо і телебачення LRT.

Що відомо про інцидент у Литві?

Литовські військові вранці 20 травня виявили підозрілі безпілотники, що рухались поблизу кордону країни. Зокрема, активність дронів фіксували поблизу східного кордону Литви – в Ігналінському, Утенському, Зарасайському та Швянчонському районахю Згодлм попередження розширили у на Вільнюс та прилеглі регіони.

Повітряна тривога! Негайно прямуйте до укриття або безпечного місця,

– йдеться у повідомленні військових про надзвичайну ситуацію.

Мешканців вищезгаданих районів попередили про ймовірну активність безпілотника, а також запровадили жовтий рівень повітряної тривоги. Згодом у Вільнюському краї рівень загрози підвищили до "червоного", який класифікується як терміновий.



У Вільнюсі оголосили червоний рівень тривоги / Скриншот з телеграм-каналу

Телеграм-канали повідомляють, що через повітряну тривогу у Вільнюсі зупинився громадський транспорт. Мешканців закликали сховатися в безпечних місцях та дотримуватися інструкцій екстрених служб.

Також повідомляється, що керівництво Литви відвели до укриття.



Мешканців Вільнюса закликали перебувати в укриттях / Фото з телеграм-каналу

У військовому відомстві зазначили, що цей інцидент подібний до тих, які нещодавно фіксувались у Латвії та Естонії. Також там додали. що попередження місцевих мешканців є стандартним превентивним заходом безпеки.

Військові також зазначили, що місію НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії було активовано після того, як радіолокаційну сигнатуру було виявлено на території Білорусі.

Важливо! Підприємець, експерт з питань євроінтеграції, співзасновник ініціативи Get Ready for Europe Олів'є Віллокс зауважив 24 Каналу, що попри російські провокації на території Європи, європейські країни утримуються від жорстких відповідей. Віллокс вважає, що Європа може запроваджувати санкції проти Кремля, однак публічно заявляти про це чи діяти радикально не планує, оскільки бажає уникнути ескалації конфлікту. Європа переконана, що найефективнішою відповіддю на дії Росії є заяви про їхню неприйнятність та запровадження нових санкцій. За словами експерта, такий підхід може зробити кожен випадок перетину кордону російського дрону надзвичайно дорогим для Кремля у фінансовому вимірі.

Що відомо про схожі випадки?

17 травня 2026 року повітряну тривогу через рух невідомого безпілотника оголошували у 5 регіонах Латвії. Спочатку інформація про можливу загрозу з'явилась для Краславського, Лудзенського та Резекненського, а згодом і для Алуксненського та Балвського країв. Тривога тривала дві години – з 6:00 до 8:00. Аби зреагувати на загрозу були залучені винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії.

Декількома днями раніше, 7 травня, два безпілотники, які летіли із боку Росії впали поблизу порожніх резервуарів нафтосховища в Резекне, що в Латвії. Мешканці Резекне писали в соцмережах, що чули в небі шум двигунів, вибухи та бачили яскраві спалахи. У мережі також почали поширюватися відео з вогняними спалахами над містом.

Цікаво, що 19 травня російська служба зовнішньої розвідки пригрозила Латвії ударами по центрах ухвалення рішень через нібито сприяння українським дроновим ударам. Росіяни стверджують, що Латвія не лише дозволили "повітряний коридор" через свою країну для українських БпЛА, але й буцімто розмістила там українських операторів дронів.

Останніми місяцями українські БпЛА декілька разів порушували повітряний простір країн Балтії. Естонія закликала Київ зробити усе можливо, аби подібні інциденти більше не повторювалися.

Зазначимо, що 19 травня Естонія вперше самостійно збила безпілотник, який залетів у її повітряний простір. За попередніми даними, БпЛА є українським.