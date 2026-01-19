Росіяни радіють: експерт вказав на велику вигоду Кремля від суперечки Європи і США

Дональд Трамп загострює риторику щодо Гренландії, він говорить про анексію або купівлю острова, що викликає спротив Європи. Водночас росіяни намагаються скористатися ситуацією, коли наші ключові партнери погрузли у суперечках.

Сьогодні місцеві жителі в Гренландії дають інтерв'ю зі сльозами на очах. Як розповів 24 Каналу політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький, вони не очікували, що на них чинитимуть такий тиск.

Кремль радіє через плани Трампа на Гренландію

Весь світ обговорює долю одного острова, адже Дональд Трамп захотів отримати саме цю територію. Росіянам дуже цікаво за цим спостерігати, вони прагнуть, щоб наші партнери почали між собою конфліктувати, обмежувати один одного. Ба більше, якщо почнеться торгівельна війна, то це "посадить" велику кількість промисловості.

Важливо! Дональд Трамп заявив про запровадження додаткових мит щодо країн, які підтримують Гренландію. Проти цього виступили 8 членів НАТО серед яких Велика Британія, Франція, Німеччина та інші. Вони закликали Трампа не підривати трансатлантичні відносини, а погодитися на діалог.

Сьогодні Німеччина є фінансовим двигуном для Європейського Союзу. До того ж країна активно розвиває свій військово-промисловий комплекс. Якщо конфронтація ЄС та США щодо Гренландії почне вибивати "фінансову подушку" з-під ніг Євросоюзу – це стане стратегічно великим мінусом.

Тому росіянам зараз весело спостерігати за тим, що відбувається. Адже це відвертає увагу від критичних проблем в Україні, від того, що вони вбивають мирних людей. Також відтерміновує спільні санкції проти Росії,

– підкреслив політичний експерт.

Кремль зацікавлений в тому, щоб союзницькі відносини між партнерами України тільки порушувалися. Тож поки в НАТО сваряться – Путін радіє, бо розсварити Захід було однією з його головних ідей.

Які плани має Трамп на Гренландію?