"Не хочемо мати їх за сусідів": Трамп вказав, які країни претендують на Гренландію

Президент США Дональд Трамп не відмовляється від своїх зазіхань на Гренландію. Він вчергове заявив, що Америка має повноцінно володіти островом, а не просто орендувати військові бази на його території.

Адже ще 2 країни можуть забрати Гренландію, якщо цього не зробить Вашингтон. Про таке Дональд Трамп розповів під час спілкування з журналістами 9 січня. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на BBC та Reuters.

Хто, окрім США, претендує на Гренландію?

За словами американського президента, чинна угода дозволяє США розміщувати на острові стільки військ, скільки завгодно, але цього все рівно недостатньо для справжнього захисту.

Ви захищаєте те, що належить вам на правах власності. Оренду так не захищають. Нам потрібна саме власність,

– пояснив американський лідер.

Він повторив, що Сполучені Штати обов'язково "зроблять щось із Гренландією" незалежно від того, чи сподобається це Данії та самим гренландцям.

Це станеться або легким шляхом, або важким. Але якщо ми цього не зробимо – острів захоплять Росія чи Китай. А ми не хочемо мати Росію або Китай за сусідів,

– заявив Трамп.

Президент додав, що "любить народи Китаю та Росії", але не бажає бачити їхні військові бази чи контроль над Гренландією поруч з американською територією.

За словами Трампа, Вашингтон поки що розглядає різні варіанти: від купівлі острова до інших форм "розв'язання питання". Раніше в Білому домі вже заявляли, що перевагу віддають мирній купівлі, але силовий сценарій також не виключають.

