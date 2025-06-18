Вони хотіли приїхати до США, але вже пізно, – Трамп контроверсійно висловився щодо Ірану
- Трамп заявив, що іранці хотіли переговорів, але було вже запізно, хоча потім зазначив, що для переговорів ще не пізно.
- Його заяви щодо Ірану 18 червня максимально розмиті.
Дональд Трамп увечері 18 червня висловився про Іран. Утім, його заяви не містили чогось конкретного.
24 Канал передає деталі з посиланням на брифінг Трампа.
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Останні заяви Трампа про Іран
Вночі 17 червня увага всього світу була прикута до США, адже Трамп натякав, що Америка може вступити у війну проти Ірану на боці Ізраїлю. У регіон перекинули стратегічні бомбардувальники США, а в Пентагон пізно вночі з'їхалися чиновники.
18 червня щодо того, чи вдарять США по Ірану, Трамп сказав так: "Може, так, а може й ні". Він висміяв журналістів, які поставили це питання, мовляв, вони хочуть знати точну дату атаки.
Ви ж не знаєте, чи я зроблю це. Ніхто не знає, що я робитиму,
– пояснив Трамп.
Коли ж президента запитали, як розуміти його слова про потребу в безумовній капітуляції Тегерану, Трамп відповів, що йому увірвався терпець, Іран беззахисний і взагалі не має ППО.
Також він побажав удачі Алі Хаменеї.
За словами Трампа, іранці хотіли приїхати поговорити в Білий дім, але вже запізно. Проте тут же заявив, що для переговорів ще не пізно.
Іран хоче переговорів, нічого не пізно. Побачимо, що буде, нічого не закінчено,
– сказав президент США.
Наостанок він сказав, що наступний тиждень буде великим. Але додав, мовляв, це може бути і не наступний.
Таким чином, не можна зрозуміти позицію Трампа щодо Ірану. Він тримає Тегеран у напрузі, але не говорить нічого конкретного. Хоча і говорив, що наступні 48 годин будуть вирішальними.
Цікаво, що в самому Ірані весь вечір викладати агресивні ілюстрації, зроблені за допомогою ШІ. Там обіцяли "сюрприз" і твердили, що світ не забуде цю ніч. І навіть натякали на використання ядерної зброї.