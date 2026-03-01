Трамп сказав, скільки триватиме операція в Ірані
- Трамп заявив, що операція США в Ірані може тривати близько чотирьох тижнів.
- Він зазначив, що кампанія планувалася як чотиритижневий процес, хоча це може зайняти менше часу.
Операція США в Ірані може тривати близько чотирьох тижнів. Такий термін від початку розглядався як базовий сценарій розвитку подій.
Про це заявив президент США Дональд Трамп у коментарі Daily Mail.
Яку заяву зробив Трамп?
Дональд Трамп окреслив можливі часові рамки військової операції проти Ірану. У коментарі він зазначив, що кампанія спочатку планувалася як процес тривалістю близько чотирьох тижнів.
Ми думали, що це буде приблизно чотири тижні. Це завжди був приблизно чотиритижневий процес, тому – хоч би якою сильною вона була, це велика країна, це займе чотири тижні – або менше,
– заявив Трамп.
За словами глави Білого дому, масштаби Ірану як держави впливають на складність та тривалість операції, однак США розраховують завершити її в межах озвученого періоду або навіть швидше.
Окремо Трамп прокоментував загибель американських військових під час операції. Президент визнав, що ризики залишаються високими.
"Знаєте, ми очікуємо, що це (смерть військових – ред.) станеться, на жаль. Це може відбуватися продовжувати – це може траплятися знову", – сказав він.
Таким чином, американський лідер фактично визнав імовірність подальших втрат серед військовослужбовців США у разі продовження бойових дій.
Що відомо про втрати США під час атаки Ірану?
Під час операції Epic Fury загинули троє американських військових, п'ятеро перебувають у тяжкому стані. Центральне командування США не розголошує імена загиблих щонайменше 24 години після повідомлення родичам.
На цьому тлі сенатор Марк Ворнер висловив сумніви щодо обґрунтованості рішення Трампа про атаки на Іран, оскільки він не отримав розвідданих про безпосередню загрозу. Демократи планують голосування за резолюцію, яка обмежить право президента проводити військові операції без схвалення Конгресу, відповідно до Закону про воєнні повноваження 1973 року.