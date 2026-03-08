Конфлікт може загостритися: Трамп не виключив введення військ до Ірану
- Президент США не виключає можливості наземної військової операції в Ірані, але лише за дуже вагомої причини.
- Трамп припустив, що США можуть це розглянути для вилучення збагаченого урану, якщо військовий потенціал країни буде ослаблений.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає проведення сухопутної операції на території Ірану. Водночас він наголосив, що такий сценарій можливий лише "за дуже вагомої причини".
Наразі США продовжують військову кампанію проти Ірану, яка поки що обмежується ударами з повітря. Пише CNN.
Що заявив Трамп?
Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає можливості проведення наземної військової операції на території Ірану. Однак, за його словами, такий крок можливий лише за наявності дуже вагомих причин.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами на борту президентського літака. Трамп спершу не захотів детально відповідати на запитання про можливе введення військ.
Я навіть не хочу говорити про це зараз. Не думаю, що це доречне питання. Чи можлива вона? Ймовірно, за дуже вагомої причини – це має бути дуже вагома причина,
– сказав він.
Журналісти також запитали Трампа, чи можуть США провести наземну операцію, щоб вилучити запаси збагаченого урану, які накопичив Іран.
Президент США припустив, що такий сценарій не виключений у майбутньому. За його словами, на певному етапі це "можливо" розглядатимуть.
Водночас Трамп додав, що якщо США все ж вирішать провести наземну операцію, то це відбудеться лише тоді, коли військовий потенціал Ірану буде настільки ослаблений, що країна не зможе вести бойові дії на землі.
Останні заяви Трампа про Іран
Президент США заявив, що немає підстав вважати, що Росія допомагає Ірану у війні на Близькому Сході. Трамп додав, що навіть якщо така допомога існує, вона не є ефективною, оскільки Іран не досягає помітних результатів на полі бою.
Президент Ірану Масуд Пезешкіан вибачився перед країнами Перської затоки, пообіцявши більше не атакувати їх. Дональд Трамп висміяв заяву Пезешкіана, стверджуючи, що Іран зазнає нищівної поразки і тепер є не "хуліганом", а "лузером" Близького Сходу.