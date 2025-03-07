Трамп хоче переглянути угоду про кордон між США та Канадою, – NYT

Дональд Трамп хоче переглянути сторічну угоду про демаркування кордону між США та Канадою. В Оттаві впевнені, що американський президент не жартує, коли каже, що хоче анексувати їхню країну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The New York Times.

До теми Торгівельна напруга зростає: Канада відповідатиме на митні тарифи США

Чому Трамп хоче переглянути угоду про кордон з Канадою

Після того, як президент Трамп запровадив мита щодо Канади, прем’єр-міністр Джастін Трюдо зробив надзвичайну заяву. Він наголосив, що виправдання, що тарифи нібито стримуватимуть контрабанду фентанілу абсолютно фальшиве, невиправдане та брехливе.

Він (Дональд Трамп – 24 Канал) хоче побачити повний колапс канадської економіки, тому що це полегшить анексію,

– додав Трюдо.

4 джерела The New York Times розповіли, що під час телефонних дзвінків на початку лютого президент Трамп виклав довгий список претензій, які він мав щодо торгових відносин між США та Канадою, включно з молочним сектором Канади, труднощі, з якими стикаються американські банки під час ведення бізнесу в Канаді, і канадські податки на споживання, які президент США вважає несправедливими, оскільки вони роблять американські товари дорожчими.

Окрім того, Трамп сказав Трюдо, що більше не вірить у дійсність договору, який демаркує кордон між двома країнами, і що він хоче переглянути кордон. Більше пояснень американський лідер не давав.

Договір про кордон, про який згадував пан Трамп, був укладений у 1908 році та устаткував міжнародний кордон між Канадою, яка тоді була британським домініоном, і Сполученими Штатами.

"Трамп також згадав про перегляд спільного використання озер і річок між двома націями, що регулюється низкою договорів, і це тема, якою він цікавився в минулому", – мовиться у матеріалі.

Канадські офіційні особи сприйняли коментарі Дональда Трампа серйозно, не в останню чергу тому, що він уже публічно заявив, що хоче "поставити Канаду на коліна".

Водночас канадські чиновники не вважають погрози адміністрації Трампа порожніми: вони бачать нову норму, коли мовиться про Сполучені Штати.