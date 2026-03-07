У США кажуть, що сьогодні проведуть найбільшу кампанію бомбардувань по Ірану

США 6 березня розширять операцію проти Ірану. Американські військові проведуть найбільшу кампанію бомбардувань по країні.

Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент в етері Fox News.

Що розповів Бессент про розширення операції проти Ірану?

Скотт Бессент наголосив, що нині іранці воюють на двох фронтах. За словами глави Мінфіну США, іранські військові ведуть програшну військову битву, де їх розгромили.

Як сказали сьогодні ввечері міністр оборони Гегсет, генерал Кейн і президент Трамп, сьогодні буде найбільша бомбардувальна кампанія, яка завдасть найбільшої шкоди іранським ракетним установкам та заводам, які виробляють ракети,

– зазначив Бессент, говорячи про новий удар США по Ірану.

За словами американського міністра, ця бомбардувальна компанія суттєво погіршить становище прихильників режиму аятоли. За словами Бессента, попередня американська кампанія з бомбардувань Ірану "була приголомшливою".

До речі, політолог Вадим Денисенко в етері 24 Каналу спрогнозував декілька варіантів розвитку подій з операцією США проти Ірану. Водночас експерт відразу наголосив, що розмови про те, що війна триватиме до вересня чи ще 25 років – це все поки лише здогадки.

Скільки ще може тривати операція США в Ірані?