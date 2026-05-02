"Вони скажуть дякую, ми здаємося": Трамп пожартував, що США "миттєво" захоплять Кубу

Президент США Дональд Трамп виступив у Форум-клубі Палм-Біч у Флориді 1 травня. Під час промови глава держави пожартув про те, що захопить Кубу "миттємо".

Трамп додав, що повертаючись з Ірану, США як раз матимуть авіаносець USS Abraham Lincoln. Про це повідомили у Fox News.

Дивіться також Білий дім офіційно повідомив Конгресу США про те, що вважає війну з Іраном завершеною, – ЗМІ

Що відомо про заяву Дональда Трампа?

Президент Трамп під час свого виступу заявив, що США нібито "миттєво захоплять Кубу". За його словами, Вашингтон спершу має "завершити одну справу".

Трамп зазначив, що лише після цього країна зможе перейти до кубинського напряму. Він описав сценарій, за якого один з американських авіаносців нібито підійде до узбережжя Куби.

Ми підведемо авіаносець туди, зупинимо приблизно за 100 ярдів від узбережжя, і вони скажуть: "Щиро дякуємо, ми здаємося",

– заявив Трамп.

Також лідер США не надав жодних уточнень щодо того, чи були ці заяви насправді жартами, чи окреслювали майбутні політичні плани.

США хочуть вивести 5000 військових з Німеччини через розбіжності між Трампом та Європою щодо війни в Ірані.

Президент Трамп погрожував скороченням військ після суперечки з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом про неефективність його спроб закінчити російсько-українську війну.

Дональд Трамп оголосив про плани з наступного тижня підвищити до 25% мита на автомобілі, які ЄС постачає до США. Президент вважає, що європейці не дотримуються торговельної угоди, і прагне розвивати вітчизняний сектор.