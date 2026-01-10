США можуть готуватися до великої війни, але є нюанс

У західних медіа припускають, що США можуть готуватись до великої війни. Мовляв, є передумови та знаки цього, з огляду на нещодавні заяви американського лідера.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що слово "війна" можна розуміти по-різному. Адже місце бойових дій чи масштаби конфлікт можуть бути дуже різними.

Чи готуються у США до війни?

Роман Світан підкреслив, що ці локальні операції, які зараз проводять американці, мовиться про Венесуелу та арешти російських танкерів, складно назвати війною.

Крім того, на даному етапі спроможностей армії США малоймовірно, що якась країна захоче розпочинати широкомасштабні військові дії з американцями.

Не буде китайська армія нападати на американську територію, а США не нападатимуть на Китай, але може бути обрана інша локація. Наприклад, Тайвань. Тому, якщо і триває підготовка до якоїсь війни, то лише між Китаєм та США і то не на території цих країн,

– припустив військовий експерт.

Однак, на його думку, жодній із країн не вигідна масштабна всесвітня війна, лише якесь локальне протистояння. Ініціатором цього може стати Китай.

У Гренландії бойових дій не буде, бо це європейська територія. Трамп не доведе протистояння між США та Європою до війни. Йому це не дасть зробити саме американське суспільство,

– висловився Роман Світан.

Тому, за його словами, висловлювання про підготовку США до третьої світової війни є перебільшенням.

Що відомо про загострення світових конфліктів?