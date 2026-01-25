Іранський лідер перебрався до бункера після попереджень про можливий удар США, – ЗМІ
- Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї переїхав до підземного укриття в Тегерані через побоювання удару США.
- Зростання ризику атаки пов'язане із нещодавньою заявою Дональда Трампа про рух американських кораблів до іранських вод.
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї переїхав до укріпленого підземного укриття в Тегерані. Це відбулося на тлі попереджень силовиків і військових про зростання ризику можливого удару США.
Про це йдеться в матеріалі The Jerusalem Post.
До чого готується Хаменеї?
За даними видання, бункер, у який переїхав Хаменеї, складається з "низки тунелів у Тегерані".
Тим часом Масуд Хаменеї, третій син аятоли, взяв на себе управління щоденними справами верховного лідера та став основним каналом зв'язку з виконавчими гілками влади режиму.
Зазначається, що ризик удару США зріс після заяви Дональда Трампа в п’ятницю, 23 січня, про те, що американські кораблі прямують до вод поблизу Ірану.
У нас багато кораблів, які рухаються в бік Ірану,
– сказав тоді Трамп.
Водночас, за словами американського лідера, він "сподівається, що їх не доведеться використовувати".
Того ж дня високопоставлений іранський чиновник заявив, що Іран розцінюватиме будь-який напад як "повномасштабну війну проти країни" – меседж, який Ісламська Республіка повторює останніми днями.
Що відбувається в Ірані?
З кінця грудня 2025 року в Ірані тривають масштабні протести. Все почалося з підприємців, незадоволених економічною ситуацією та падінням курсу національної валюти щодо долара США. За наявними даними, кількість жертв на протестах може становити від 12 до 20 тисяч людей.
Іранська влада погрожує Сполученим Штатам та Ізраїлю, заявляючи, що у разі силового втручання на захист протестувальників ці країни стануть "законними цілями".
На тлі загострення ситуації нарощування військової присутності США на Близькому Сході триває. Зокрема, ударна авіаносна група USS Abraham Lincoln (CSG) продовжує рух на захід у бік регіону, тоді як додаткові тактичні бойові літаки, транспортні борти та літаки-заправники летять на схід.