Геополітика Близький Схід Іранський лідер перебрався до бункера після попереджень про можливий удар США, – ЗМІ
25 січня, 14:47
Поліна Буянова
Основні тези
  • Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї переїхав до підземного укриття в Тегерані через побоювання удару США.
  • Зростання ризику атаки пов'язане із нещодавньою заявою Дональда Трампа про рух американських кораблів до іранських вод.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї переїхав до укріпленого підземного укриття в Тегерані. Це відбулося на тлі попереджень силовиків і військових про зростання ризику можливого удару США.

Про це йдеться в матеріалі The Jerusalem Post.

До чого готується Хаменеї?

За даними видання, бункер, у який переїхав Хаменеї, складається з "низки тунелів у Тегерані".

Тим часом Масуд Хаменеї, третій син аятоли, взяв на себе управління щоденними справами верховного лідера та став основним каналом зв'язку з виконавчими гілками влади режиму.

Зазначається, що ризик удару США зріс після заяви Дональда Трампа в п’ятницю, 23 січня, про те, що американські кораблі прямують до вод поблизу Ірану.

У нас багато кораблів, які рухаються в бік Ірану, 
– сказав тоді Трамп.

Водночас, за словами американського лідера, він "сподівається, що їх не доведеться використовувати".

Того ж дня високопоставлений іранський чиновник заявив, що Іран розцінюватиме будь-який напад як "повномасштабну війну проти країни" – меседж, який Ісламська Республіка повторює останніми днями.

Що відбувається в Ірані?

  • З кінця грудня 2025 року в Ірані тривають масштабні протести. Все почалося з підприємців, незадоволених економічною ситуацією та падінням курсу національної валюти щодо долара США. За наявними даними, кількість жертв на протестах може становити від 12 до 20 тисяч людей.
     

  • Іранська влада погрожує Сполученим Штатам та Ізраїлю, заявляючи, що у разі силового втручання на захист протестувальників ці країни стануть "законними цілями".
     

  • На тлі загострення ситуації нарощування військової присутності США на Близькому Сході триває. Зокрема, ударна авіаносна група USS Abraham Lincoln (CSG) продовжує рух на захід у бік регіону, тоді як додаткові тактичні бойові літаки, транспортні борти та літаки-заправники летять на схід.