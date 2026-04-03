Нагнітатиме ситуацію, – політолог пояснив, чому Трамп заявив про можливість виходу з НАТО

Дональд Трамп погрожує вийти з НАТО та припинити поставки партнерам за програмою PURL, що може бути спробою змусити європейців діяти за американським планом. Однак США не можуть вийти з Альянсу, адже це не вигідно для них.

Політолог Ігор Рейтерович пояснив 24 Каналу, що присутність в Європі дозволяє Америці вести геополітичну війну далеко від своїх територій.

Чому США не можуть відмовитись від НАТО?

Важливо! Трамп заявив, що питання виходу США з НАТО для нього вирішене остаточно, і він ніколи не перебував під впливом Альянсу. Його риторика загострилася після того, як союзники відмовилися долучатися до можливих військових дій США та Ізраїлю проти Ірану.

"Трампа не варто недооцінювати з погляду неправильних кроків. Це історія шантажу, нагнітання – і вона не матиме продовження. Шкода, що в цю риторику включився Марко Рубіо, але, судячи з усього в нього просто немає вибору", – сказав Рейтерович.

На думку експерта, це насамперед спроба змусити європейців йти на поступки. Реального наміру вийти з Альянсу немає, бо одноосібно це зробити юридично неможливо.

До того ж з прагматичного погляду присутність американських військ і ракет у Європі вигідна самим США, адже оборонятись на чужій території завжди краще ніж на власній. Саме цей принцип був одним із ключових мотивів створення НАТО.

Для США членство в НАТО – це перенесення гіпотетичної майбутньої війни на чужу територію. Американці на власному материку фактично не воювали з часів Громадянської війни. Перл-Харбор – виняток, але це теж далеко від материкових Штатів. Тож тримати армію в Європі – це не альтруїзм, це стратегічний інтерес,

– пояснив Рейтерович.

Політолог переконаний, що Трамп чудово розуміє стратегічну цінність, і не відмовиться від цієї опції. Показовим став приклад реакції американського суспільства на чутки про дрони над Каліфорнією, які викликали справжню паніку.

Тому заяви Трампа – це лише спроба відвернути увагу американців від тем, які насправді хвилюють людей. І на думку експерта, таких заяв буде ще багато.

