США наказують дипломатам та їхнім сім'ям залишити консульство на півдні Туреччини
- Держдепартамент США наказав дипломатам і їхнім сім'ям залишити консульство в Адані через безпекові ризики.
- Громадянам США, які перебувають на південному сході Туреччини, рекомендовано покинути регіон через загрозу іранських ракетних ударів.
Іран щонайменше двічі запускав балістику по Туреччині. США звернулися до своїх громадян із попередженням.
9 березня 2026 року Держдепартамент США наказав співробітникам уряду США, які не виконують критично важливих обов'язків, та членам їхніх родин залишити Генеральне консульство в Адані через ризики для безпеки.
До чого закликають американців у Туреччині?
Генеральне консульство США в Адані призупинило всі консульські послуги.
Тому американцям слід звертатися до Посольства США в Анкарі або Генерального консульства США в Стамбулі для отримання консульських послуг.
Окрім того, громадянам США, які перебуввають на південному сході Туреччини, наполегливо рекомендують покинути регіон зараз.
Південний схід Туреччини охоплює такі провінції як: Адана, Адіяман, Батман, Бінгель, Бітліс, Діярбакир, Елазиг, Газіантеп, Хаккарі, Хатай, Ічель, Кіліс, Кахраманмараш, Малатія, Мардін, Муш, Османіє, Сіірт, Санлиурфа, Ширнак, Тунджелі та Ван.
Після початку військових дій між США та Іраном 28 лютого для Туреччини є загроза іранського ракетного удару. 4 березня протиповітряна оборона НАТО знищила іранську балістичну ракету, спрямовану в повітряний простір цієї країни.
9 березня Іран знову запустив балістику у напрямку Туреччини. Уламки збитої ракети впали поблизу Газіантепа.
Що відомо про перебіг бойових дій на Близькому Сході?
Після кількох іранських атак на американські об'єкти у Саудівській Аравії Держдеп США видав наказ про негайний від'їзд своїх дипломатів з цієї країни.
Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу закликав іранців виступити проти свого режиму. Нетаньягу вважає, що конфлікт між США та Іраном може допомогти іранцям у повстанні.
Тим часом іранська військова та політична верхівка присягнула на вірність новому верховному лідеру Моджтабі Хаменеї. Президент США висловив обурення цим рішенням, назвавши Моджтабі Хаменеї "легковажною фігурою".