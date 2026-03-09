США наказують дипломатам та їхнім сім'ям залишити консульство на півдні Туреччини

Іран щонайменше двічі запускав балістику по Туреччині. США звернулися до своїх громадян із попередженням.

9 березня 2026 року Держдепартамент США наказав співробітникам уряду США, які не виконують критично важливих обов'язків, та членам їхніх родин залишити Генеральне консульство в Адані через ризики для безпеки.

До чого закликають американців у Туреччині?

Генеральне консульство США в Адані призупинило всі консульські послуги.

Тому американцям слід звертатися до Посольства США в Анкарі або Генерального консульства США в Стамбулі для отримання консульських послуг.

Окрім того, громадянам США, які перебуввають на південному сході Туреччини, наполегливо рекомендують покинути регіон зараз.

Південний схід Туреччини охоплює такі провінції як: Адана, Адіяман, Батман, Бінгель, Бітліс, Діярбакир, Елазиг, Газіантеп, Хаккарі, Хатай, Ічель, Кіліс, Кахраманмараш, Малатія, Мардін, Муш, Османіє, Сіірт, Санлиурфа, Ширнак, Тунджелі та Ван.

Після початку військових дій між США та Іраном 28 лютого для Туреччини є загроза іранського ракетного удару. 4 березня протиповітряна оборона НАТО знищила іранську балістичну ракету, спрямовану в повітряний простір цієї країни.

9 березня Іран знову запустив балістику у напрямку Туреччини. Уламки збитої ракети впали поблизу Газіантепа.

