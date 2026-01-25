"Готові, як ніколи раніше": Іран відповів на відправку воєнного флоту США до Близького Сходу

Військові кораблі США прямують до Близького Сходу. Командувач Корпусом вартових ісламської революції Ірану генерал Мохаммад Пакпур, заявив, що на тлі цього їхні війська готуються до дій, тримаючи "палець на спусковому гачку".

Про це повідомляють FoxNews та Associated Press.

Що Іран відповів США?

Співрозмовник, близький до Ради національної безпеки Ірану, розповів, що подібне попередження пролунало на тлі посилення тиску з боку США, які відправили в регіон авіаносну ударну групу на чолі з USS Abraham Lincoln.

Згідно з оприлюдненою інформацією, Мохаммад Пакпур порадив Сполученим Штатам та Ізраїлю уникати прорахунків, оскільки іранські сили перебувають у стані підвищеної готовності й будуть виконувати будь-які накази командування.

За словами іранських військових, це робить ситуацію вкрай напруженою. Зазначається, що відповідна заява прозвучала на тлі триваючих масштабних антиурядових протестів у країні, які спровокували жорсткі дії влади.

Комісія Вартових Ісламської революції та дорогий Іран готові, як ніколи раніше, тримаючи палець на спусковому гачку, виконувати накази та директиви Головнокомандувача,

– заявив іранський генерал.

За даними AP, президент Дональд Трамп неодноразово попереджав Тегеран, встановивши дві червоні межі для застосування військової сили під час протестів – вбивство мирних демонстрантів та масові страти людей.

Що цьому передувало?