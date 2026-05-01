Армія США виявилася не готовою: трильйонний бюджет не допоміг у війні з Іраном, – NYT

США витрачають близько трильйона доларів на рік на оборону, це перевищує військовий бюджет Ірану у понад 100 разів, що дає американським силам суттєву перевагу в авіацію, флоті та сучасних озброєннях.

Утім, якщо на початку конфлікту американські сили швидко завдали суттєвих втрат іранській армії, то нині ситуація виглядає менш односторонньою, чого ніяк не очікували. Про це повідомляє The New York Times.

Дивіться також Трамп на роздоріжжі: ЗМІ пояснили, чому президент США незадоволений можливою угодою з Іраном

Чому армія США виявилася неготовою?

Видання констатує, що Іран встановив контроль над Ормузькою протокою, а його ракети і БпЛА продовжують становити загрозу для союзників США у цьому регіоні. Водночас Тегеран не демонструє готовності до компромісу.

Таким чином слабша сторона опинилася у набагато вигіднішій переговорній позиції, що вказує на вразливості американської стратегії ведення війни, оскільки тактичні успіхи поки не забезпечили стратегічної перемоги.

Безрозсудність пана Трампа у веденні війни є однією з причин. Але проблема більша, ніж будь-який окремий головнокомандувач. Сполучені Штати були не готові до сучасної війни,

– ідеться у статті.

США бракує промислових потужностей для виробництва вдосталь озброєнь та техніки. Водночас розв'язання цієї проблеми ускладнюють повільна робота держструктур і небажання оборонної промисловості змінюватися.

"Америка витратила сотні мільярдів доларів на кораблі та літаки, які добре перемагають кораблі та літаки конкурентів, але неефективні проти дешевшої, масово виробленої зброї", – наголошують у The New York Times.

Як варто діяти США?

Війна проти Ірану називають помилковим кроком, проте він допоміг виявити низку важливих проблем у підходах США до ведення бойових дій. Вказують, що американська армія, наприклад, потребує важливих реформ.

Насамперед США необхідно посилити спроможності у протидії дронам, з урахуванням досвіду України. Саме брак ефективних рішень у цій сфері став однією причин, чому блокуванню Ормузької протоки не вдалося запобігти.

NYT пише, що США варто нарощувати виробництво ударних БпЛА і одноразових безпілотних катерів. Досвід війни в Україні продемонстрував ефективність простих рішень, поки Пентагон ставить ставку на дорогі системи.

США варто нарощувати й водночас робити гнучкішими виробничі потужності. Ще донедавна ракети Tomahawk виготовляли лише на одному підприємстві. Водночас регулярно бракує ракет-перехоплювачів до Patriot.

Конгрес повинен ухвалити закони, які допоможуть приватному сектору наростити виробничі потужності. Пентагон, зі свого боку, має припинити закуповувати таку велику кількість озброєння лише у п’яти великих виробників і почати робити ставку на динамічні технологічні компанії, здатні швидко адаптуватися,

– наголошують у матеріалі.

На думку журналістів, американська сторона надалі повинна якомога активніше співпрацювати зі своїми партнерами, зокрема демократичними країнами, щоб не відставати від економічного й військового посилення Китаю.

Пишуть, що війна в Ірані стала сигналом для потенційних противників США, зокрема Росії та КНДР. Для Китаю цей конфлікт підтверджує доцільність курсу на розвиток сучасних форм ведення війни, зокрема, БпЛА та іншого.

Адміністрація Дональда Трампа здійснила окремі кроки для військової реформи, наростивши виробництво ракет і згортаючи застарілі програми. Але хаотичний підхід, як вказують, частково нівелював усі подібні зусилля.

Конфлікт на Близькому Сході виявив слабкі місця американської оборонної системи, які бачать не лише у США, але й потенційні опоненти. Тому, США необхідно переходити до реальних змін, щоб уникнути серйозних наслідків.

Що відбувається на Близькому Сході?

Axios з посиланням на джерела повідомляло, що США отримали від Ірану нову пропозицію стосовно розблокування Ормузької протоки та закінчення війни. Водночас переговори щодо ядерної програми поки відкладають.

За даними CNN, початковий етап можливої угоди передбачає відновлення ситуації до початку конфлікту, а також повноцінне відкриття Ормузької протоки без будь-яких обмежень або зборів, що є критично важливим.

Раніше американський президент заявив, що делегація США не поїде до Пакистану для проведення переговорів з іранською стороною, оскільки у цьому, мовляв, немає сенсу, бо США мають всі важелі впливу.