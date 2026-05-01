Впрочем, если в начале конфликта американские силы быстро нанесли существенные потери иранской армии, то сейчас ситуация выглядит менее односторонней, чего никак не ожидали. Об этом сообщает The New York Times.

Почему армия США оказалась не готовой?

Издание констатирует, что Иран установил контроль над Ормузским проливом, а его ракеты и БпЛА продолжают представлять угрозу для союзников США в этом регионе. В то же время Тегеран не демонстрирует готовности к компромиссу.

Таким образом слабая сторона оказалась в гораздо более выгодной переговорной позиции, что указывает на уязвимость американской стратегии ведения войны, поскольку тактические успехи пока не обеспечили стратегической победы.

Безрассудство господина Трампа в ведении войны является одной из причин. Но проблема больше, чем любой отдельный главнокомандующий. Соединенные Штаты были не готовы к современной войне,

– говорится в статье.

США не хватает промышленных мощностей для производства вдоволь вооружений и техники. В то же время решение этой проблемы осложняют медленная работа госструктур и нежелание оборонной промышленности меняться.

"Америка потратила сотни миллиардов долларов на корабли и самолеты, которые хорошо побеждают корабли и самолеты конкурентов, но неэффективны против более дешевого, массово производимого оружия", – отмечают в The New York Times.

Как следует действовать США?

Войну против Ирана называют ошибочным шагом, однако он помог выявить ряд важных проблем в подходах США к ведению боевых действий. Указывают, что американская армия, например, нуждается в важных реформах.

Прежде всего США необходимо усилить способности в противодействии дронам, с учетом опыта Украины. Именно отсутствие эффективных решений в этой сфере стал одной из причин, почему блокирование Ормузского пролива не удалось предотвратить.

NYT пишет, что США стоит наращивать производство ударных БпЛА и одноразовых беспилотных катеров. Опыт войны в Украине продемонстрировал эффективность простых решений, пока Пентагон ставит ставку на дорогие системы.

США стоит наращивать и одновременно делать более гибкими производственные мощности. Еще до недавнего времени ракеты Tomahawk изготавливали только на одном предприятии. В то же время регулярно не хватает ракет-перехватчиков к Patriot.

Конгресс должен принять законы, которые помогут частному сектору нарастить производственные мощности. Пентагон, со своей стороны, должен прекратить закупать такое большое количество вооружения только у пяти крупных производителей и начать делать ставку на динамичные технологические компании, способные быстро адаптироваться,

– отмечается в материале.

По мнению журналистов, американская сторона в дальнейшем должна как можно активнее сотрудничать со своими партнерами, в частности демократическими странами, чтобы не отставать от экономического и военного усиления Китая.

Пишут, что война в Иране стала сигналом для потенциальных противников США, в частности России и КНДР. Для Китая этот конфликт подтверждает целесообразность курса на развитие современных форм ведения войны, в частности, БпЛА и прочего.

Администрация Дональда Трампа осуществила отдельные шаги для военной реформы, нарастив производство ракет и сворачивая устаревшие программы. Но хаотичных подход, как указывают, частично нивелировал все подобные усилия.

Конфликт на Ближнем Востоке выявил слабые места американской оборонной системы, которые видят не только в США, но и потенциальные оппоненты. Поэтому, США необходимо переходить к реальным изменениям, во избежание серьезных последствий.

Что происходит на Ближнем Востоке?

Axios со ссылкой на источники сообщало, что США получили от Ирана новое предложение относительно разблокирования Ормузского пролива и окончания войны. В то же время переговоры по ядерной программе пока откладывают.

По данным CNN, начальный этап возможного соглашения предусматривает восстановление ситуации до начала конфликта, а также полноценное открытие Ормузского пролива без каких-либо ограничений или сборов, что является критически важным.

Ранее американский президент заявил, что делегация США не поедет в Пакистан для проведения переговоров с иранской стороной, поскольку в этом, мол, нет смысла, потому что США имеют все рычаги влияния.