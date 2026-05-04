"У понеділок вранці": Трамп оголосив про нову операцію зі "звільнення суден" в Ормузькій протоці

Дональд Трамп заявив, що США почнуть "звільняти судна" в Ормузькій протоці в понеділок вранці, 4 травня, за близькосхідним часом. Він припустив, що, можливо, це доведеться робити силою.

Про це американський президент оголосив у своїй соцмережі Truth Social. Він додав, що це гуманітарний жест для інших країн від імені США, країн Близького Сходу, зокрема й Ірану.

Що заявив Трамп?

Операцію зі звільнення Трамп назвав "Проєкт свобода". Він заявив, що із цим проханням до нього звернулися інші країни.

Країни з усього світу, майже всі з яких не залучені до близькосхідного конфлікту, що так очевидно і жорстоко відбувається на очах у всіх, звернулися до Сполучених Штатів із запитанням, чи могли б ми допомогти звільнити їхні судна, заблоковані в Ормузькій протоці через те, до чого вони не мають абсолютно жодного стосунку, — вони лише нейтральні й невинні спостерігачі!

– написав Трамп у свої соцмережі.

Він зазначив, що цим країнам повідомили, що безпечно виведуть їхні судна з обмежених водних шляхів. Трампа доручив своїм представникам повідомити їм, що Штати докладуть "всіх зусиль" для цього.

Натомість США нібито отримали обіцянку, що судна інших країн більше не повертатимуться, доки цей район не стане безпечним.

До слова, через блокування Ормузької протоки світ зіткнувся із проблемами. У Європі, наприклад, скоротили кількість авіарейсів або підвищили на них ціни. Це Серйозно б'є по туризму. Економіст Сергій Фурса зазначив 24 Каналу, що Іран сподівається дотиснути США, але Трамп на капітуляцію не піде. Тож ситуація заходить у глухий кут. Наслідки продовжать відчувати на собі не лише інші країни, але й Україна.

"Я цілком усвідомлюю, що мої представники ведуть дуже позитивні дискусії з Іраном і що ці дискусії можуть привести до чогось дуже позитивного для всіх", – додав Трамп.

Він вважає, що ці люди, компанії та країни не зробили абсолютно нічого поганого і стали жертвами обставин. На багатьох із цих суден закінчуються продукти та все інше, необхідне для безпечних умов екіпажів.

Якщо гуманітарному процесу якимось чином перешкоджатимуть, як зазначив Трамп, то доведеться розібратися із цим силовим шляхом.

Зверніть увагу! У Центральному командуванні Збройних сил США заявили, що залучають 15 тисяч військових та понад 100 літаків в операції "Проєкт свобода".

Як відреагував Іран?

Тегеран уже відповів на заяву Трампа.

Високопоставлений іранський чиновник попередив, що країна розглядатиме будь-яку спробу США втрутитися у ситуацію в Ормузькій протоці як порушення угоди про припинення вогню.

Ормузька протока та Перська затока не будуть управлятися маячними постами Трампа! Ніхто не повірить сценаріям гри звинувачень,

– написав Ебрагім Азізі, голова комісії з національної безпеки в парламенті Ірану, в X.

До слова, Іран передав США нову мирну пропозицію із 14 пунктів. Вона передбачає швидке врегулювання конфлікту за 30 днів. Тегеран вимагає гарантій безпеки від майбутніх атак, виведення військ США із регіону поблизу Ірану, зняття морської блокади, скасування санкцій, розмороження активів, виплату компенсацій тощо.



Втім, Трамп назвав пропозицію Ірану неприйнятною і не погодився з умовами.

Що кажуть експерти про ситуацію навколо Близького Сходу зараз?

У розмові з 24 Каналом Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт із зовнішньої політики, висловив думку, що війна на Близькому Сході ще не закінчується. Хоч адміністрація Трампа про це говорить, але воєнний стан насправді зберігається, а блокада іранських портів триває. До того ж американський президент погодив продаж військової техніки на суму понад 8,6 мільярда доларів союзникам на Близькому Сході. Це вказує на те, що він не збирається відступати.

Окрім того, інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса в інтерв'ю 24 Каналу спрогнозував, що якщо до липня Ормузьку протоку не розблокують, то це вдарить по врожаю. У світі стане відчутним нестача добрив, які транспортувалися цим морським маршрутом, як і нафта. А так, як буде низький рівень врожаю, то й ціни на продукцію зростатимуть.

Ситуація з нафтою теж погана. У червні – липні багато країн можуть відчути суттєвий дефіцит нафти, зауважив фінансовий директор однієї з найбільших енергетичних корпорацій світу ConocoPhillips Енді О'Браєн.