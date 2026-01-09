Путін сам усе зіпсував: політолог сказав, що підштовхнуло Трампа взятися за танкери РФ

Дональд Трамп віддав наказ захопити танкери тіньового флоту Росії, які пов'язані із Венесуелою. Це серйозний крок американського лідера, який могли спровокувати певні дії Володимира Путіна.

Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що у США вже давно розглядали можливість захоплення російських танкерів. Однак Трамп певний час був не готовий до цього.

Чому Трамп пішов на захоплення російських танкерів?

Олег Саакян припустив, що дії американських військ щодо тіньового флоту Росії пов'язані з одним важливим фактором.

Це персональна брехня Путіна про атаку на його резиденції. Я думаю, що це продемонструвало, що Путін готовий прямо в лоба брехати Трампу у ситуації, коли той розуміє, що йому брешуть. Путін так само діє й з іншими,

– сказав він.

Така поведінка кремлівського диктатора є неприйнятною для західних політиків.

Важливо! Наприкінці грудня Кремль заявив про нібито атаку українських дронів на резиденцію Путіна на Валдаї, після чого російський лідер поскаржився Трампу. Втім президент США поширив матеріал New York Post, у якому цю історію названо вигадкою Москви та прикладом російської дезінформації.

Політолог підкреслив, що постійна брехня путінських прибічників вже є звичною для американців та інших. Всі це пояснюють тим, що це їхня робота.

Але коли це розмова лідерів, то вона передбачає базовий рівень довіри. У західній дипломатії прийнято, що тоді один одному відверто не брешуть. Путін же сидів і брехав,

– зазначив Саакян.

Це може свідчити про те, що для кремлівського диктатора Трамп нічим не відрізняється від інших політиків, яких той завжди свідомо обманював. Американський лідер не готовий таке терпіти, адже вважає себе кращим за інших. Тому, ймовірно, і прийняв рішення посилити тиск на тіньовий флот Росії.

Проте також є варіант, що Путіну донесли неправдиву інформацію щодо атаки на його резиденцію, яку він озвучив Трампу. Якщо це так, то ставить кремлівського диктатора у ще гірше становище, бо показує його слабкість і нездатність контролювати ситуацію у власній країні.

У будь-якому випадку, на думку політолога, Путін сам все зіпсував у відносинах з Трампом.

Що відомо про затримання російських танкерів США?