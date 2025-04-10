У межах обміну з Москвою США хочуть повернути засуджених американців: Reuters оприлюднило список

До розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором Владіміром Путіним Вашингтон передав Москві список американців, які засуджені в Росії. Штати хочуть повернути їх у межах запланованого обміну.

Йдеться про дев'ятьох людей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про засуджених, яких хочуть обміняти США

Близьке до Кремля джерело назвало агентству список ув'язнених, яких хоче повернути Вашингтон. За його даними, більшість з них були затримані та засуджені у Росії після 2022 року за різними статтями. Йдеться про:

72-річного Стівена Хаббарда, якого у жовтні 2024 року суд у Москві засудив до 6 років та 10 місяців колонії загального режиму за статтею про "найманство". За даними слідства, у лютому 2022 року чоловік вступив до лав територіальної оборони Ізюму в Харківській області (він жив там із 2014 року), але у квітні потрапив до російського полону;

30-річного уродженця Польщі, громадянина США та колишнього морпіха Роберта Гілмана, якого у жовтні 2024 року суд у Воронежі засудив до 7 років суворого режиму у справі про напад на співробітників місцевої колонії, де він відбував термін за бійку з поліцейським;

сержанта армії США Гордона Блека, який у 2024 році приїхав до Владивостоку до своєї подруги Олександри Ващук після відрядження у Південній Кореї. Незабаром дівчина звинуватила його у побитті та крадіжці 10 тисяч рублів. Суд у Владивостоці засудив Блека на 3 роки та 9 місяців колонії загального режиму. Потім термін ув'язнення скоротили до 3 років і 2 місяців;

35-річного Джозефа Шнайдера, якого у грудні 2024 року суд у Калінінградській області засудив до 6 років колонії. Його визнали винним у тому, що він намагався викрасти власного чотирирічного сина, який жив із матір'ю у Росії;

Джозефа Тейтера, якого в серпні 2024 року заарештували на 15 діб за звинуваченням в образі персоналу московського готелю. Потім йому призначили примусове лікування у справі нападу на поліцейського;

Майкла Тревіса Ліка, якого московський суд у липні 2024 року засудив до 13 років колонії, визнавши винним у спробі збуту наркотиків. Чоловіка затримали у Москві в червні 2023 року. За даними прокуратури, з січня по червень 2023-го американець купував наркотики у свого спільника, розфасовував їх і передавав росіянці Вероніці Грабанчук для розміщення у схованках-закладках;

уродженця Росії, якого в дитинстві усиновили американці, Роберта Вудленда. Чоловік повернувся на батьківщину та працював вчителем англійської мови. Його заарештували за звинуваченням у спробі продажу наркотиків, а 4 липня 2024 року засудили до 12,5 років позбавлення волі у виправній колонії суворого режиму. Потім термін ув'язнення скоротили до 9,5 років;

Юджина Спектора, який народився в Росії, а потім переїхав до США. Наразі він відбуває 3,5-річний термін ув'язнення за звинуваченням у хабарництві. Зауважимо, що в серпні минулого року його звинуватили у шпигунстві. До арешту у 2021 році чоловік обіймав посаду голови правління групи "Медполімерпром" – компанії, що спеціалізується на препаратах для лікування раку;

Девіда Барнса, якого заарештували у 2022 році за звинуваченням у сексуалізованому насильстві над двома неповнолітніми синами. Підставою для затримання стало звернення його колишньої дружини, яка є громадянкою Росії. Чоловіка засудили до 21,5 років позбавлення волі.

американця вірменського походження Андре Хачатуряна, якого засудили до 8,5 років позбавлення волі у 2023 році за звинуваченням у торгівлі зброєю. Його заарештували у 2021 році під час подорожі з Каліфорнії до Вірменії через Москву в аеропорту "Шереметьево" після того, як у його багажі знайшли вогнепальну зброю.

Зазначимо, що під час телефонної розмови 19 травня Трамп і Путін обговорили обмін ув'язненими у форматі "9 американців на 9 росіян". Однак, наразі невідомо, кого саме хоче отримати Росія.