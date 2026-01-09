США розпочали операцію із затримання танкера Olina у Карибському басейні, — Reuters

8 січня США розпочали операцію із затримання нафтового танкера Olina у Карибському басейні. Відомо, що судно вийшло з Китаю.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар американського чиновника для Reuters.

Що відомо про захоплення танкера Olina?

Відомо, що США захоплюють танкер Olina в Карибському морі поблизу Тринідаду.

Це вже п'яте подібне перехоплення суден за останні тижні. Так Вашингтон намагається контролювати експорт венесуельської нафти.

Olina прикривалася прапором Східного Тимору.

Цей танкер займався перевезенням російської нафти/нафтопродуктів з порушенням інших обмежень. Окрім того, він пов'язаний з підсанкційними особами.

Обмеження на судно наклали Велика Британія, США, Канада, ЄС, Швейцарія, Австралія, Нова Зеландія.