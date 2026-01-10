Про спільну операцію Сполучених Штатів та тимчасової влади Венесуели із захоплення нафтового танкера Olina, який залишив країну без відповідного дозволу американської сторони, Трамп повідомив у соцмережі Truth Social. Подробиці передає 24 Канал.

Актуально Сигнал не лише Путіну: військовий розкрив справжній інтерес Трампа у захопленні 2 танкерів РФ

Для чого США захопили танкер Olina?

За словами Трампа, судно вже прямує назад до Венесуели. Нафту, що перебувала на борту, планують продати в межах спеціальної програми GREAT Energy Deal, створеної для подібних операцій.



Трамп розповів про мету захоплення судна Olina / Скриншот

Американський президент також зазначив, що танкер має російське походження, і наголосив, що Росія не намагалася чинити опір або захищати судно.

Це був великий крок,

– заявив він, підкресливши рішучість дій США.

Яка реакція української сторони?

В Україні позитивно оцінили затримання танкера. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що захоплення Olina є черговим прикладом послідовної політики США щодо протидії незаконній діяльності російського "тіньового флоту".

За його словами, танкер Olina вже перебував під санкціями саме як частина цієї схеми, яку Росія використовує для обходу обмежень на експорт нафти.

Ми вітаємо рішучі дії США проти незаконних танкерів. Такі кроки демонструють силу та надсилають правильні сигнали всім порушникам міжнародного права,

– наголосив глава МЗС.

У Києві вважають, що подібні дії посилюють санкційний тиск на Росію та ускладнюють її можливості фінансувати війну рахунком тіньових енергетичних схем.

Які ще кораблі захопили США за останній час?