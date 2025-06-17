У США розпустили міжвідомчу групу, що займалася стратегією тиску на Росію, – Reuters

В останні тижні міжвідомча робоча група, створена навесні з метою напрацювання варіантів тиску на Росію, припинила діяльність. Це сталося через те, що Трамп, схоже, не збирається тиснути на Москву.

Через пасивність Трампа група втратила імпульс. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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У США розпустили групу, що напрацьовувала варіанти тиску на Москву

Як повідомляють поінформовані джерела, ця ініціатива почала втрачати динаміку ще у травні, коли стало зрозуміло, що Трамп не зацікавлений у жорсткішій лінії стосовно Москви. Попри передвиборчу обіцянку завершити війну в Україні ще в перший день президентства, останнім часом глава Білого розчарований власним безсиллям і відсутністю проривів у питанні мирного врегулювання в Україні і навіть заявляє про можливість повної відмови США від посередницької ролі у переговорах.

На цьому тлі, за словами джерел, завдання робочої групи втратило актуальність.

Наприкінці вона втратила імпульс, тому що президента не було. Замість того, щоб робити більше, він, можливо, хотів робити менше,

– сказав один із посадовців.

Існування цієї групи раніше не афішувалося, але її розформування напередодні саміту НАТО викликає занепокоєння у європейських партнерів США, зважаючи на неоднозначну риторику Трампа щодо Росії та недостатню чіткість його підтримки України.

Остаточно ініціатива була згорнута близько трьох тижнів тому – після масштабних кадрових чисток у Раді нацбезпеки, які торкнулися й команди, відповідальної за український напрямок. Серед звільнених – Ендрю Пік, ключовий аналітик з питань Росії та Європи.

Хоча незрозуміло, хто саме ухвалив рішення про припинення діяльності групи, посадовці зазначають, що скорочення в РНБ зробили подальшу роботу неможливою, хоча до неї також долучилися представники Державного департаменту, Міністерства фінансів, Пентагону та розвідувальних служб.

Один з посадовців уточнив, що не виключено, що Трамп таки може змінити підхід до Росії – незалежно від існування дорадчих структур.

Нагадаємо, у ніч проти 17 червня окупанти вдарили по Україні. Трампа попросили це прокоментувати, на що він сказав, що нічого про обстріл не чув, він подивиться, і тоді щось скаже. Зазначимо, що на момент цієї публікації президент США так нічого і не сказав.