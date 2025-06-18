Через пасивність Трампа група втратила імпульс. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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У США розпустили групу, що напрацьовувала варіанти тиску на Москву

Як повідомляють поінформовані джерела, ця ініціатива почала втрачати динаміку ще у травні, коли стало зрозуміло, що Трамп не зацікавлений у жорсткішій лінії стосовно Москви. Попри передвиборчу обіцянку завершити війну в Україні ще в перший день президентства, останнім часом глава Білого розчарований власним безсиллям і відсутністю проривів у питанні мирного врегулювання в Україні і навіть заявляє про можливість повної відмови США від посередницької ролі у переговорах.

На цьому тлі, за словами джерел, завдання робочої групи втратило актуальність.

Наприкінці вона втратила імпульс, тому що президента не було. Замість того, щоб робити більше, він, можливо, хотів робити менше,

– сказав один із посадовців.

Існування цієї групи раніше не афішувалося, але її розформування напередодні саміту НАТО викликає занепокоєння у європейських партнерів США, зважаючи на неоднозначну риторику Трампа щодо Росії та недостатню чіткість його підтримки України.

Остаточно ініціатива була згорнута близько трьох тижнів тому – після масштабних кадрових чисток у Раді нацбезпеки, які торкнулися й команди, відповідальної за український напрямок. Серед звільнених – Ендрю Пік, ключовий аналітик з питань Росії та Європи.

Хоча незрозуміло, хто саме ухвалив рішення про припинення діяльності групи, посадовці зазначають, що скорочення в РНБ зробили подальшу роботу неможливою, хоча до неї також долучилися представники Державного департаменту, Міністерства фінансів, Пентагону та розвідувальних служб.

Один з посадовців уточнив, що не виключено, що Трамп таки може змінити підхід до Росії – незалежно від існування дорадчих структур.

Нагадаємо, у ніч проти 17 червня окупанти вдарили по Україні. Трампа попросили це прокоментувати, на що він сказав, що нічого про обстріл не чув, він подивиться, і тоді щось скаже. Зазначимо, що на момент цієї публікації президент США так нічого і не сказав.