Из-за пассивности Трампа группа потеряла импульс. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В США распустили группу, нарабатывавшую варианты давления на Москву

Как сообщают информированные источники, эта инициатива начала терять динамику еще в мае, когда стало понятно, что Трамп не заинтересован в жесткой линии в отношении Москвы. Несмотря на предвыборное обещание завершить войну в Украине еще в первый день президентства, в последнее время глава Белого разочарован собственным бессилием и отсутствием прорывов в вопросе мирного урегулирования в Украине и даже заявляет о возможности полного отказа США от посреднической роли в переговорах.

На этом фоне, по словам источников, задача рабочей группы потеряла актуальность.

В конце она потеряла импульс, потому что президента не было. Вместо того, чтобы делать больше, он, возможно, хотел делать меньше,

– сказал один из чиновников.

Существование этой группы ранее не афишировалось, но ее расформирование накануне саммита НАТО вызывает беспокойство у европейских партнеров США, учитывая неоднозначную риторику Трампа в отношении России и недостаточную четкость его поддержки Украины.

Окончательно инициатива была свернута около трех недель назад – после масштабных кадровых чисток в Совете нацбезопасности, которые коснулись и команды, ответственной за украинское направление. Среди уволенных – Эндрю Пик, ключевой аналитик по вопросам России и Европы.

Хотя непонятно, кто именно принял решение о прекращении деятельности группы, чиновники отмечают, что сокращения в СНБ сделали дальнейшую работу невозможной, хотя к ней также присоединились представители Государственного департамента, Министерства финансов, Пентагона и разведывательных служб.

Один из чиновников уточнил, что не исключено, что Трамп таки может изменить подход к России – независимо от существования совещательных структур.

Напомним, в ночь на 17 июня оккупанты ударили по Украине. Трампа попросили это прокомментировать, на что он сказал, что ничего об обстреле не слышал, он посмотрит, и тогда что-то скажет. Отметим, что на момент этой публикации президент США так ничего и не сказал.