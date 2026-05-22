Геополітика Європа США схвалили продаж Україні обладнання для ЗРК HAWK на 108,1 мільйона доларів
22 травня, 07:14
Оновлено - 07:33, 22 травня

Анастасія Колеснікова

21 травня Держдеп США схвалив можливий продаж Україні обладнання для підтримки зенітної ракетної системи Hawk. Загальна вартість – приблизно 108,1 мільйонів доларів.

У заяві Держдепу йдеться про те, що цей продаж допоможе Україні краще захищатися від теперішніх і майбутніх загроз.

Чому Держдеп погодив продаж Україні обладнання для HAWK?

У відомстві розповіли, що уряд України звернувся із запитом на придбання:

  • причепів із підйомними щоглами;
  • основних модифікацій і технічної підтримки;
  • запасних частин, витратних матеріалів та комплектуючих, а також послуг з ремонту і повернення;
  • інженерної, технічної та логістичної підтримки з боку уряду США і підрядників;
  • а також інших елементів логістичного та програмного забезпечення для ракетних систем FrankenSAM HAWK. 

У Держдепі підкреслили, що ця угода відповідає зовнішній політиці та інтересам безпеки США, бо вона посилює безпеку партнера, який сприяє стабільності в Європі. 

Також там додали, що постачання цього обладнання не змінить загальний військовий баланс у регіоні. 

Головним виконавцем проєкту буде компанія Sierra Nevada Corporation з Колорадо. 

Крім того, зазначається, що ця угода не вплине негативно на оборонну готовність самих США.

Що таке ЗРК HAWK, і як він допомагає Україні?

HAWK – це американський зенітно-ракетний комплекс, створений ще на початку Холодної війни. Його назва означає Homing All the Way Killer (ракета, що наводиться на ціль протягом усього польоту), а також перекладається як "яструб".

Комплекс став на бойове чергування у 1959 році, а вперше застосовувався у 1967-му під час війни на Близькому Сході. Згодом він активно використовувався в Ізраїлі та інших країнах НАТО і десятиліттями був одним із базових засобів ППО. 

Хоча у США його поступово замінили на сучасніші системи, HAWK досі стоїть або стояв на озброєнні багатьох країн (Іспанія, Греція, Туреччина та інші). Загалом до нього було виготовлено дуже багато ракет, і частина з них досі зберігається на складах або поступово списується. 

Основні можливості:

  • HAWK збиває літаки, гелікоптери та крилаті ракети дальність – до 40 кілометрів;

  • висота ураження – до 20 кілометрів;

  • швидкість ракети – до 2,4 Маха;

  • може працювати по кількох цілях одночасно;

  • ефективність ураження – приблизно до 85%.

HAWK не стоїть на місці: його кілька разів модернізували. Останні версії мають сучасні радари, кращий захист від радіоелектронної боротьби і можуть навіть працювати по деяких цілях і дронах, які низько літають.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ у запасі Роман Світан для 24 Каналу пояснив, що на озброєнні країн НАТО HAWK уже поступово замінюють системи Patriot, які мають більшу дальність і сучасніші можливості. Проте HAWK залишається ефективною системою малої та середньої дальності, особливо проти літаків, дозвукових крилатих ракет і дронів типу "Шахед".

