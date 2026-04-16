Трамп відновив санкції проти російської нафти, але є показовий нюанс

Сполучені Штати скасували тимчасове послаблення санкцій проти російської нафти. Це позитивний момент, але потрібно реалістично дивитися на ці речі.

Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, що тут варто звернути увагу на заяву міністра фінансів США Скотта Бессента. Він зазначив, що Росія заробила близько 2 мільярдів доларів від послаблення нафти. Це неприємно, але все є не є аж настільки значною сумою для РФ.

Що було не так із цим рішенням США?

За словами Буряченка, 2 мільярди доларів не допоможуть Росії кардинально змінити стратегію щодо війни в Україні. Та й саме послаблення санкцій щодо російської нафти було досить сумнівним рішенням. Росія як продавала її на танкерах, так і продовжила продавати.

Фактично Росія наростила всій танкерний флот після подій на Близькому Сході. Вона як раніше торгувала нафтою через тіньовий флот, так і зараз це робить. Що Трамп знімає санкції, що не знімає. Це ні на що не впливає,

– сказав Буряченко.

Ймовірно, Трамп раніше ухвалив рішення про послаблення санкцій, аби дещо стабілізувати ситуацію на фондових ринках на тлі операції на Близькому Сході. Тоді вони навіть тимчасово зняли обмеження навіть з Ірану.

