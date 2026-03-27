Іран демонструє зацікавленість: Віткофф розкрив, як США намагаються переконати Тегеран в угоді
- Стів Віткофф заявив, що США хочуть переконати Іран у відсутності кращої альтернативи, ніж прийняття умов США для закінчення війни на Близькому Сході.
- Іранські чиновники, попри публічну відмову, демонструють зацікавленість у переговорах, але вище керівництво країни ще не ухвалило остаточного рішення.
Американська сторона переконана, що Іран можна запевнити у відсутності кращої альтернативи, ніж прийняття умов США для закінчення війни на Близькому Сході.
Про це заявив спеціальний представник Стів Віткофф, передає журналіст Axios Барак Равід в соцмережі Х.
У чому США хочуть переконати Іран?
За словами журналіста, Стів Віткофф повідомив, що Вашингтон уже передав Ірану попередження у тому, що "їм не варто знову помилятися в розрахунках", і повідомив про бажання Тегерану закінчити війну зі США.
Пізніше Равід з посиланням на джерело, обізнане з посередницькими зусиллями, зазначив, що попри публічну заяву Ірану про відхилення пропозиції США, чиновники країни демонструють зацікавленість у переговорах.
Водночас іранські чиновники досі не дали остаточної відповіді на пропозицію (про угоду – 24 Канал),
– написав він.
За словами співрозмовника журналіста, посередники тиснуть на Тегеран, щоб той погодився на зустріч найближчими днями, але іранські чиновники стверджують, що вище керівництво країни ще не ухвалило рішення.
"Ключове питання для посередників – домогтися того, щоб зустріч відбулася. Але головною проблемою була недовіра та підозри іранської сторони в тому, що США знову їх обманюють", – додало джерело.
Що відбувається між США та Іраном?
Пентагон розглядає можливість відправлення до 10 тисяч додаткових наземних військ у регіон Близького Сходу. Це може дати Дональду Трампу більше можливостей, поки він просуває мирний план.
Напівофіційна інформаційна агенція Ірану Mehr повідомила, що через різке погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході, Тегеран, імовірно, мобілізує військові сили для боротьби з американцями.
WSJ з посиланням на джерела у Сенаті писало, що наземна операція в Ірані може початися найближчим часом. Імовірно, на такий крок можуть піти для забезпечення безпеки Ормузької протоки та острова Харг.