Потужне послання Росії та Китаю: що демонструє Трамп ударами по Ірану, – The Telegraph

Атака США на ядерні об'єкти Ірану, ініційована президентом Дональдом Трампом, стала ризикованим, але показовим кроком. Це стало сигналом ворогам Америки.

Трамп захотів завдати Ірану вирішального удару. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Ударами по Ірану США продемонстрували свою рішучість

Удари по об'єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані стали демонстрацією рішучості Білого дому.

Попри передвиборчу риторику про уникнення зовнішньополітичних конфліктів, Трамп, за словами джерел, не відступив від своїх принципів, а лише нагадав про доктрину "миру через силу", що лежить в основі міці США.

Як зазначає колишній представник Держдепу Габріель Норонья, атака на три стратегічні об'єкти стала ризикованим кроком, і Трамп, ймовірно, захоче здобути міжнародне визнання за "добивання" ядерного потенціалу Ірану.

Інше джерело в адміністрації підкреслює, що Трамп насамперед залишається прихильником переговорів і вважає, що найкращі домовленості укладаються тоді, коли опонент ослаблений. Саме тому силове втручання може слугувати як важіль тиску перед імовірними перемовинами.

Колишня заступниця помічника міністра оборони США з питань Близького Сходу Симона Ледін вважає, що ці удари мають ширший геополітичний ефект.

Це справді потужне послання Китаю та Росії, а також усім іншим, хто думає, що США послабшали,

– сказала вона.

Нагадаємо, США завдали ударів бомбами та ракетами по трьох ядерних об'єктах в Ірані.