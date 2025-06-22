Трамп захотів завдати Ірану вирішального удару. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Ударами по Ірану США продемонстрували свою рішучість

Удари по об'єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані стали демонстрацією рішучості Білого дому.

Попри передвиборчу риторику про уникнення зовнішньополітичних конфліктів, Трамп, за словами джерел, не відступив від своїх принципів, а лише нагадав про доктрину "миру через силу", що лежить в основі міці США.

Як зазначає колишній представник Держдепу Габріель Норонья, атака на три стратегічні об'єкти стала ризикованим кроком, і Трамп, ймовірно, захоче здобути міжнародне визнання за "добивання" ядерного потенціалу Ірану.

Інше джерело в адміністрації підкреслює, що Трамп насамперед залишається прихильником переговорів і вважає, що найкращі домовленості укладаються тоді, коли опонент ослаблений. Саме тому силове втручання може слугувати як важіль тиску перед імовірними перемовинами.

Колишня заступниця помічника міністра оборони США з питань Близького Сходу Симона Ледін вважає, що ці удари мають ширший геополітичний ефект.

Це справді потужне послання Китаю та Росії, а також усім іншим, хто думає, що США послабшали,

– сказала вона.

Нагадаємо, США завдали ударів бомбами та ракетами по трьох ядерних об'єктах в Ірані.