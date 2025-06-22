Трамп захотел нанести Ирану решающий удар. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Ударами по Ирану США продемонстрировали свою решимость

Удары по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане стали демонстрацией решимости Белого дома.

Несмотря на предвыборную риторику об избежании внешнеполитических конфликтов, Трамп, по словам источников, не отступил от своих принципов, а лишь напомнил о доктрине "мира через силу", лежащей в основе мощи США.

Как отмечает бывший представитель Госдепа Габриэль Норонья, атака на три стратегических объекта стала рискованным шагом, и Трамп, вероятно, захочет получить международное признание за "добивание" ядерного потенциала Ирана.

Другой источник в администрации подчеркивает, что Трамп прежде всего остается сторонником переговоров и считает, что лучшие договоренности заключаются тогда, когда оппонент ослаблен. Именно поэтому силовое вмешательство может служить как рычаг давления перед возможными переговорами.

Бывшая заместитель помощника министра обороны США по вопросам Ближнего Востока Симона Ледин считает, что эти удары имеют более широкий геополитический эффект.

Это действительно мощное послание Китаю и России, а также всем другим, кто думает, что США ослабли,

– сказала она.

Напомним, США нанесли удары бомбами и ракетами по трем ядерным объектам в Иране.