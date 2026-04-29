У США планують випустити паспорт з зображенням Трампа: як він виглядатиме

Державний департамент США готується випустити обмежену серію паспортів з новим дизайном, присвячених 250-річчю незалежності країни. На внутрішній обкладинці документа планують розмістити зображення президента Дональда Трампа, а також інші символічні елементи.

Про це йдеться у матеріалі Politico.

Як виглядатиме паспорт з Трампом?

Попередні макети паспорта передбачають портрет Дональда Трампа, накладений на текст Декларації незалежності, а також його підпис у золотому кольорі. Окрема сторінка документа також міститиме зображення підписання Декларації батьками-засновниками США.

З нагоди відзначення Сполученими Штатами 250-ї річниці Америки в липні, Державний департамент готується випустити обмежену кількість спеціально оформлених паспортів США на честь цієї історичної події,

– заявив речник Держдепу Томмі Пігготт.

Він наголосив, що вони матимуть ті самі рівні захисту, що й стандартні американські паспорти, які вважаються одними з найбезпечніших документів у світі.

Очікується, що спеціальні паспорти з'являться в липні в межах ініціативи адміністрації Трампа America250. Вона також передбачає проведення низки масштабних заходів, зокрема бою UFC біля Білого дому та міських автоперегонів у Вашингтоні.

Оформити такий паспорт зможуть громадяни США, які подадуть заявку на новий документ у Паспортному агентстві у Вашингтоні. Видача здійснюватиметься в межах наявного тиражу, поки не вичерпаються запаси. Додаткової плати за його оформлення не передбачено.

Як виглядатиме паспорт з зображенням Трампа / Фото: Department of State

Варто зазначити, що з моменту вступу на посаду ім'я та образ Дональда Трампа вже неодноразово використовувалися в державних ініціативах і назвах установ. Зокрема, повідомлялося про перейменування Центру Кеннеді у Вашингтоні на Trump-Kennedy Center, а також Інституту миру – на Інститут миру імені Дональда Дж. Трампа.

Крім того, зображення президента США в лютому з'являлося на будівлі Міністерства юстиції, а низка програм отримала брендування з його ім'ям, серед них – Trump Accounts, Trump Gold Card та TrumpRx.

Також Міністерство фінансів заявило, що підпис Трампа буде розміщено на нових банкнотах США, що стане безпрецедентним випадком для чинного президента.

