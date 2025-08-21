США та Європа підготували варіанти гарантій безпеки для України: Reuters дізналося подробиці
Військові керівники Сполучених Штатів та низки європейських країн завершили обговорення варіантів гарантій безпеки для України. Тепер їх мають представити радникам з національної безпеки держав-гарантів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Чи відомо, що саме з гарантій безпеки можуть надати партнери?
Журналісти повідомили, що військові з США та Європи почали вивчати, які гарантії безпеки зможуть надати для України, після обіцянки президента Дональда Трампа допомогти захистити країну за будь-якою угодою, яка припинить війну Росії проти України.
Ці варіанти будуть представлені відповідним радникам з національної безпеки кожної країни для належного розгляду в межах поточних дипломатичних зусиль,
– йдеться у заяві американських військових.