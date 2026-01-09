Дуже розізлило Трампа, – аналітик вказав на цікаву деталь у захопленні російського танкера

Сполучені Штати Америки захопили вже кілька танкерів тіньового флоту Росії, які перевозили підсанкційну нафту з Венесуели та деяких інших країн. У Росії обурені через це, а ставлення Дональда Трампа до Володимира Путіна, з огляду на деталі ситуації, може кардинально змінитись.

Військовий аналітик Ян Матвєєв розповів 24 Каналу, що тіньовий флот, який Путін значно розширив за останні роки, є проблемою світового масштабу. Все тому, що старі судна вкрай негативно впливають на екологію. Дії лідера США можуть дещо покращити ситуацію у цьому питанні.

Що могло роздратувати Трампа?

Ян Матвєєв зазначив, що попри екологію, у Трампа є власні інтереси, які мали б позитивно вплинути на США. Американський лідер прагне контролювати венесуельську нафту.

Такі дії впливають на тіньовий флот, адже один танкер може обслуговувати Росією, Іран, Венесуелу та КНДР.

Тому, якщо танкер везе венесуельську нафту, то це не означає, що вчора він не віз російську. Це в цілому б'є по рентабельності такого бізнесу. А те, що танкери прикриваються російським прапором – це "ведмежа послуга" Путіну,

– сказав військовий аналітик.

Ті судна, які захопили американці, підняли російський прапор. Це, ймовірно, було зроблено для того, аби їх ніхто не чіпав. Мовляв, США та Росія є двома дружніми країнами, однак це навпаки могло роздратувати Трампа.

Американський лідер міг сприйняти це як узгоджену із Путіним позицію та зазіхання Кремля на сферу впливу США.

Матвєєв припустив, що це може погіршити відносини між Путіним та Трампом та піти на користь всьому світові.

Що відомо про захоплення російських танкерів?