США більше не можуть гарантувати безпеку Європи, – глава Пентагону

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що ера, коли США були єдиним гарантом європейської безпеки, завершилася. На його думку, тепер саме Європа має взяти на себе відповідальність за власну оборону.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Піта Гегсета під час виступу перед студентами Військового коледжу армії США.

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Чому США не можуть гарантувати безпеку Європі

За словами Гегсета, Сполучені Штати Америки більше не можуть бути єдиним гарантом європейської безпеки.

Час Сполучених Штатів, тут, у Пенсильванії, в нашій прекрасній країні, минув. Час, коли вони були єдиним гарантом європейської безпеки, минув. Це вже давно минуло,

– заявив Гегсет.

Очільник Міноборони США зазначив, що Європі потрібно взяти на себе військову відповідальність і стати лідером.

Нагадаємо, що Європа вже працює над планом щодо поступового перебирання на себе більшої відповідальності за оборону континенту замість США. Однак цей процес розрахований на найближчі 5 – 10 років.