США повідомили Європі дві новини: одна – хороша про Україну, інша – погана про НАТО, – ЗМІ

США обіцяють збільшити постачання зброї Україні перед Різдвом. Водночас для Європи є й невтішна новина. Вашингтон більше не хоче бути основним гарантом її безпеки.

Адміністрація Трампа на закритих зустрічах повідомила європейським союзникам, що після 2027 року США більше не будуть основною силою НАТО. Відповідальність за оборону Альянсу ляже на плечі Європи, передає 24 Канал із посиланням на Kyiv Post.

Як США залишають лідерство у НАТО?

Європейським столицям дали чіткий сигнал: жодних несподіванок не буде. Пентагон уже попереджав, що планує зменшити свою роль в обороні НАТО, але тепер це прозвучало як жорсткий ультиматум.

США заявили, що якщо Європа до 2027 року не створить структуру НАТО, якою вона керуватиме сама, Вашингтон готовий відійти від ключових процесів планування – зокрема від моделі сил НАТО (NFM) та процесу оборонного планування (NDPP).

Поки що американські представники беруть участь у цих процесах, але лише для того, щоб передати відповідальність Європі.

Після 2027 року, Європі доведеться "розбиратися самій", без автоматичної підтримки США.

Адміністрація Трампа не планує наразі змінювати кількість американських військ у Європі, але Пентагон скоротить число високопосадових американських офіцерів у командній структурі НАТО. Частину цих посад передадуть європейцям.

Водночас одна ключова роль залишиться за США – Верховний головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі. Це зберігає основний елемент військової структури Альянсу.

Один західний чиновник так описав політику Вашингтона: "Це не вихід США з НАТО. Але це – кінець старої моделі Альянсу".

Що буде зі зброєю для України?

Попри стратегічний розворот, американські чиновники зазначили, що постачання зброї Україні триває і очікується його збільшення до Різдва.

Це означає, що Вашингтон має намір забезпечувати Київ озброєнням, навіть переглядаючи внутрішній баланс сил НАТО.

Якою тепер є нова стратегія нацбезпеки США?