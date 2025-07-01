Стратегічно важливий регіон: що чекає на Сирію після зняття санкцій

Президент США Дональд скасував економічні санкції проти Сирії, таке ж рішення ухвалили країни Європейського Союзу. Це виконання частини домовленостей, які мають спонукати Сирію розвиватися у демократичному руслі.

Найперше мовиться про демократизацію, пошук нової моделі співжиття з іншими державами. Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, додавши, що раніше Сирія дотримувалася дуже войовничої моделі поведінки.

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До чого може призвести зняття санкцій

США та Європа сподіваються, що нова сирійська влада почне будувати співпрацю з ними на економічних та політичних засадах, а не військових. Поки мовиться не про вибори у Сирії, бо їх дуже важко реалізувати, а про запуск демократичного процесу, який колись зупинив диктатор Башар Асад.

Зняття санкцій може означати спроби знайти певні економічні інтереси у Сирії. Ми знаємо, що там багато копалин і загалом регіон є стратегічно важливим. Тож не дивно, що у ньому зацікавлені Сполучені Штати та європейські країни,

– підкреслив Максим Джигун.

Це поступово повертатиме Сирію на міжнародну політичну арену. Звісно, багато чого залежить від політичного лідерства, яке там зараз є. Якщо ми не побачимо спроб утримувати владу, утисків прав і свобод людей, то це стане свідченням того, що країна рухається у правильному напрямку.

Говорячи про вплив західних демократій на авторитарні режими, то найчастіше спроби їхньої демократизації починалися з інвестицій, посилення інституційних перетворень, домовленостей про амністії для певних діячів.

Міністр закордонних справ Сирії, коментуючи такі кроки Трампа, заявив, що рішення про зняття санкцій усуне перешкоду на шляху економічного відновлення і відкриє країну для міжнародної спільноти.

Весь цей процес досить складний і передбачає боротьбу з кланами, ліквідацію багаторічного правління Асада. Отже, Сирію чекає непростий період, але є великі шанси, що він пройде вдало, зважаючи на підтримку Європи та США,

– підсумував Максим Джигун.

Нагадаємо, режим багаторічного диктатора Башара Асада вдалося блискавично повалити у грудні 2024 року. Колишній президент Сирії та поплічник Путіна втік до Росії. Влада перейшла до рук повстанців.

Закон про зняття санкцій з Сирії Дональд Трамп підписав 30 червня 2025 року. У Білому домі пояснили, що так хочуть підтримати країну "на шляху до стабільності й миру". Персональні санкції проти Асада та його соратників залишаються чинними.