Треба протезування і пластика: ЗМІ розкрили таємні деталі стану Моджтаби Хаменеї

Нині Верховним лідером Ірану є Моджтаба Хаменеї. Але син покійного Алі Хаменеї досі не з'являється на публіці після удару США та Ізраїлю 28 лютого по резиденції.

Видання The New York Times дізналося таємні деталі стану Моджтаби Хаменеї.

У якому стані Хаменеї?

Під час атаки США та Ізраїлю по комплексу, де мешкав Моджтаба Хаменеї, загинули його батько, дружина і син.

Сам він перебуває під наглядом лікарів, які займаються лікуванням наслідків поранень.

За даними ЗМІ, доглядають Моджтабу Хаменеї нинішній президент Ірану Масуд Пезешкіан, який за фахом є кардіохірургом, і міністр охорони здоров'я Ірану.

Нагадаємо, що доктор економічних наук та голова Advanter Group Андрій Длігач зауважував 24 Каналу, що радикальної зміни влади в Ірані після приходу Моджтаби Хаменеї не відбулося. А вбитий Алі Хаменеї колись боявся, що його син стане лідером, бо вважав його непридатним для цієї ролі.

Він нібито переніс операцію на нозі та очікує на протезування. Також оперували руку. А його мову ускладнюють опіки обличчя і губ, через це у майбутньому йому доведеться робити пластичну операцію.

Стверджується, що Хаменеї у свідомості і бере участь в управлінні країною. Аби не наражати його на небезпеку, ніхто із представників силових структур чи чиновників не відвідує свого лідера.

Через свій стан відео- та аудіозвернення він не записує. Усі офіційні заяви публікують через державні канали. Інформацію передають кур'єри, які доставляють документи в запечатаних конвертах.

Що раніше говорили про Моджтабу Хаменеї?