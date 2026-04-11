Прем'єр Британії розповів, в якому месенджері світові лідери обговорюють війну в Україні
- Світові лідери обговорюють важливі теми, зокрема війну в Україні, в групових чатах у WhatsApp.
- Прем'єр Британії зазначив, що такі чати допомагають швидко узгоджувати позиції, хоча не є прихильником цього месенджера.
Світові лідери мають групові чати у соцмережах, де спілкуються з різних міжнародних питань. Кір Стармер розкрив, яким месенджером користуються політики.
Світові лідери використовують групові чати у WhatsApp для обговорення важливих тем, зокрема війни в Україні. Про це прем'єр Британії розповів в ефірі програми Talking Politics на ITV News.
Як лідери обговорюють війну в Україні?
За словами Стармера, між керівниками держав створюють різні групи в месенджері, щоб вони могли швидко узгоджувати позиції та реагувати на міжнародні кризи.
Водночас прем'єр зізнався, що не є прихильником WhatsApp, але змушений користуватися ним для робочого спілкування. Він зазначив, що інколи листування у чатах бувають занадто активними, але такі групи допомагають залишатися на зв'язку між лідерами.
"Я просто гублюся в цих обговореннях і нескінченних листуваннях у WhatsApp", – визнав Стармер.
На думку британського прем'єра, одним із найактивніших користувачів таких чатів є президент Фінляндії Александер Стубб. Йому найкраще вдається збирати інших лідерів для розмови.
Витік розмови Ушакова і Віткоффа міг статися через WhatsApp
Помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков розповів, що іноді спілкується зі спецпредставником США Стівом Віткоффом через WhatsApp. Саме це, за його словами, могло стати причиною витоку їхніх розмов.
В інтерв'ю російському виданню "Комерсант" він припустив, що витік навряд чи стався з боку учасників діалогу, але теоретично міг відбутися через месенджер.
Ушаков пояснив, що зазвичай для контактів використовують більш захищені канали зв'язку, однак інколи розмови все ж проходять через WhatsApp.
Він додав, що такий варіант витоку є можливим, але малоймовірним.
За даними медіа, в Росії WhatsApp частково обмежений, зокрема блокуються дзвінки. Ймовірно, для здійснення дзвінків Ушаков використовував VPN.
Нагадаємо, що під час спілкування Віткофф і Ушаков обговорювали 20-пунктовий мирний план, зокрема як його краще представити Дональду Трампу.
Окрім того, Віткофф радив через Ушакова Путіну подзвонити Трампу і привітати його з укладанням перемир'я в Газі напередодні візиту Зеленського до Вашингтона.