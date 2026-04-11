Прем'єр Британії розповів, в якому месенджері світові лідери обговорюють війну в Україні

Світові лідери мають групові чати у соцмережах, де спілкуються з різних міжнародних питань. Кір Стармер розкрив, яким месенджером користуються політики.

Світові лідери використовують групові чати у WhatsApp для обговорення важливих тем, зокрема війни в Україні. Про це прем'єр Британії розповів в ефірі програми Talking Politics на ITV News.

Як лідери обговорюють війну в Україні?

За словами Стармера, між керівниками держав створюють різні групи в месенджері, щоб вони могли швидко узгоджувати позиції та реагувати на міжнародні кризи.

Водночас прем'єр зізнався, що не є прихильником WhatsApp, але змушений користуватися ним для робочого спілкування. Він зазначив, що інколи листування у чатах бувають занадто активними, але такі групи допомагають залишатися на зв'язку між лідерами.

"Я просто гублюся в цих обговореннях і нескінченних листуваннях у WhatsApp", – визнав Стармер.

На думку британського прем'єра, одним із найактивніших користувачів таких чатів є президент Фінляндії Александер Стубб. Йому найкраще вдається збирати інших лідерів для розмови.

