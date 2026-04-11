Геополітика Європа Прем'єр Британії розповів, в якому месенджері світові лідери обговорюють війну в Україні
11 квітня, 09:44
Прем'єр Британії розповів, в якому месенджері світові лідери обговорюють війну в Україні

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Світові лідери обговорюють важливі теми, зокрема війну в Україні, в групових чатах у WhatsApp.
  • Прем'єр Британії зазначив, що такі чати допомагають швидко узгоджувати позиції, хоча не є прихильником цього месенджера.

Світові лідери мають групові чати у соцмережах, де спілкуються з різних міжнародних питань. Кір Стармер розкрив, яким месенджером користуються політики.

Світові лідери використовують групові чати у WhatsApp для обговорення важливих тем, зокрема війни в Україні. Про це прем'єр Британії розповів в ефірі програми Talking Politics на ITV News.

Як лідери обговорюють війну в Україні?

За словами Стармера, між керівниками держав створюють різні групи в месенджері, щоб вони могли швидко узгоджувати позиції та реагувати на міжнародні кризи.

Водночас прем'єр зізнався, що не є прихильником WhatsApp, але змушений користуватися ним для робочого спілкування. Він зазначив, що інколи листування у чатах бувають занадто активними, але такі групи допомагають залишатися на зв'язку між лідерами.

"Я просто гублюся в цих обговореннях і нескінченних листуваннях у WhatsApp", – визнав Стармер.

На думку британського прем'єра, одним із найактивніших користувачів таких чатів є президент Фінляндії Александер Стубб. Йому найкраще вдається збирати інших лідерів для розмови. 

Витік розмови Ушакова і Віткоффа міг статися через WhatsApp

  • Помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков розповів, що іноді спілкується зі спецпредставником США Стівом Віткоффом через WhatsApp. Саме це, за його словами, могло стати причиною витоку їхніх розмов.

  • В інтерв'ю російському виданню "Комерсант" він припустив, що витік навряд чи стався з боку учасників діалогу, але теоретично міг відбутися через месенджер.

  • Ушаков пояснив, що зазвичай для контактів використовують більш захищені канали зв'язку, однак інколи розмови все ж проходять через WhatsApp.

  • Він додав, що такий варіант витоку є можливим, але малоймовірним.

  • За даними медіа, в Росії WhatsApp частково обмежений, зокрема блокуються дзвінки. Ймовірно, для здійснення дзвінків Ушаков використовував VPN.

  • Нагадаємо, що під час спілкування Віткофф і Ушаков обговорювали 20-пунктовий мирний план, зокрема як його краще представити Дональду Трампу.

  • Окрім того, Віткофф радив через Ушакова Путіну подзвонити Трампу і привітати його з укладанням перемир'я в Газі напередодні візиту Зеленського до Вашингтона.