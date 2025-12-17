Мав харизму й був рієлтором: Трамп заявив, що Віткофф не знав нічого про Росію до переговорів

Спецпредставник США Стів Віткофф перед призначення на посаду нічого не знав про країни з якими йому доведеться працювати, зокрема про Росію та її кордони.

Відповідну заяву зробив американський президент Дональд Трамп під час пресконференції у Білому домі з нагоди святкування Хануки, пише 24 Канал.

Що сказав Трамп про Віткоффа?

За словами президента США, Стіву Віткоффу доручили займатися переговорами через те, що він уміє укладати рієлторські угоди й має харизму, хоча нічого не знав про країни, з якими йому доведеться працювати.

Стів великий переговірник, і я помітив одну річ. У нього чудова особистість. Він був девелопером у Нью-Йорку. Він знав дуже мало про річки, кордони й все таке в Росії й в тих місцях, з якими він працює, він взагалі нічого про це не знав. Але я зрозумів, я вже 20 років маю справу з усіма в Нью-Йорку, і сказав собі: Стів найкраща особа з усіх,

– заявив він.

Також Дональд Трамп сказав, що Росія та Україна "досить близькі до домовленостей, подивимося" і додав, що вважав цю війну "найлегшою для врегулювання" через добрі стосунки Віткоффа та Володимира Путіна.

Які взаємини між Путіним і Віткоффом?