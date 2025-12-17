Укр Рус
Мав харизму і був рієлтором: Трамп заявив, що Віткофф не знав нічого про Росію до переговорів
17 грудня, 11:08
Мав харизму й був рієлтором: Трамп заявив, що Віткофф не знав нічого про Росію до переговорів

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Стів Віткофф не знав про країни, з якими працюватиме, включаючи Росію, але "має харизму та досвід у рієлторських угодах".
  • Трамп зазначив, що Віткофф має добрі стосунки з Путіним, що нібито може допомогти у врегулюванні війни між Росією та Україною.

Спецпредставник США Стів Віткофф перед призначення на посаду нічого не знав про країни з якими йому доведеться працювати, зокрема про Росію та її кордони.

Відповідну заяву зробив американський президент Дональд Трамп під час пресконференції у Білому домі з нагоди святкування Хануки, пише 24 Канал.

Що сказав Трамп про Віткоффа?

За словами президента США, Стіву Віткоффу доручили займатися переговорами через те, що він уміє укладати рієлторські угоди й має харизму, хоча нічого не знав про країни, з якими йому доведеться працювати.

Стів великий переговірник, і я помітив одну річ. У нього чудова особистість. Він був девелопером у Нью-Йорку. Він знав дуже мало про річки, кордони й все таке в Росії й в тих місцях, з якими він працює, він взагалі нічого про це не знав. Але я зрозумів, я вже 20 років маю справу з усіма в Нью-Йорку, і сказав собі: Стів найкраща особа з усіх,  
– заявив він.

Також Дональд Трамп сказав, що Росія та Україна "досить близькі до домовленостей, подивимося" і додав, що вважав цю війну "найлегшою для врегулювання" через добрі стосунки Віткоффа та Володимира Путіна.

Які взаємини між Путіним і Віткоффом?

  • Нещодавно оприлюднили текст розмови Віткоффа з Ушаковим. Він давав пораду росіянам, як спілкуватися з Трампом. Також згодом стало зрозуміло, що мирний план на 28 пунктів, найімовірніше, придумали росіяни.

  • До слова, Юрій Ушаков вихвалявся, що Стів Віткофф та російський диктатор Володимир Путін досягнули рівня взаєморозуміння, який зробив їхні останні переговори у Москві цього тижня "справді дружніми".

  • Також Віткофф тиснув на українську делегацію з вимогою передання Донеччини росіянам. Він використав улюблений аргумент Кремля про те, що в регіоні нібито розмовляють переважно російською мовою.