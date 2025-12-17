Мав харизму й був рієлтором: Трамп заявив, що Віткофф не знав нічого про Росію до переговорів
- Стів Віткофф не знав про країни, з якими працюватиме, включаючи Росію, але "має харизму та досвід у рієлторських угодах".
- Трамп зазначив, що Віткофф має добрі стосунки з Путіним, що нібито може допомогти у врегулюванні війни між Росією та Україною.
Спецпредставник США Стів Віткофф перед призначення на посаду нічого не знав про країни з якими йому доведеться працювати, зокрема про Росію та її кордони.
Відповідну заяву зробив американський президент Дональд Трамп під час пресконференції у Білому домі з нагоди святкування Хануки, пише 24 Канал.
Що сказав Трамп про Віткоффа?
За словами президента США, Стіву Віткоффу доручили займатися переговорами через те, що він уміє укладати рієлторські угоди й має харизму, хоча нічого не знав про країни, з якими йому доведеться працювати.
Стів великий переговірник, і я помітив одну річ. У нього чудова особистість. Він був девелопером у Нью-Йорку. Він знав дуже мало про річки, кордони й все таке в Росії й в тих місцях, з якими він працює, він взагалі нічого про це не знав. Але я зрозумів, я вже 20 років маю справу з усіма в Нью-Йорку, і сказав собі: Стів найкраща особа з усіх,
– заявив він.
Також Дональд Трамп сказав, що Росія та Україна "досить близькі до домовленостей, подивимося" і додав, що вважав цю війну "найлегшою для врегулювання" через добрі стосунки Віткоффа та Володимира Путіна.
Які взаємини між Путіним і Віткоффом?
Нещодавно оприлюднили текст розмови Віткоффа з Ушаковим. Він давав пораду росіянам, як спілкуватися з Трампом. Також згодом стало зрозуміло, що мирний план на 28 пунктів, найімовірніше, придумали росіяни.
До слова, Юрій Ушаков вихвалявся, що Стів Віткофф та російський диктатор Володимир Путін досягнули рівня взаєморозуміння, який зробив їхні останні переговори у Москві цього тижня "справді дружніми".
Також Віткофф тиснув на українську делегацію з вимогою передання Донеччини росіянам. Він використав улюблений аргумент Кремля про те, що в регіоні нібито розмовляють переважно російською мовою.