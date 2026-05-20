"Сторонився Путіна, наче заразного": Сі Цзіньпін виказав справжнє ставлення до диктатора

Володимир Путін здійснив візит до Китаю. На відео зустрічі з главою КНР чітко видно, як він зневажливо ставиться до російського диктатора.

Історик, політик та дипломат Роман Безсмертний зауважив 24 Каналу, що в Путіна та Сі Цзіньпіна абсолютно різна комплекція. Протоколісти зробили кумедну помилку, коли дозволили знімати їх з крупного плану. Путін там виглядає так, ніби дивиться на свого господаря.

Дивіться також Путін дотиснув Лукашенка відкрити другий фронт? Чому Білорусь оголошує мобілізацію і погрожує Україні

Як Сі Цзіньпін ставиться до Путіна?

За словами Безсмертного, варто звернути увагу ще й на жести Путіна під час зустрічі з Сі. Він всіляко намагався продемонструвати свою прихильність.

Подивіться на його жести. Не кажу вже про жестикуляцію рук. Чітко видно, що Путін перебуває в ролі прохача. Російський "цар" завжди намагається домінувати в діалозі. А тут він вишикувався як школяр. А Сі розслаблено стоїть. Путін демонструє другосортність,

– зауважив Безсмертний.

Також показовою була реакція Сі Цзіньпіна під час спільної пресконференції. Видно, як він намагався тримати дистанцію від російського диктатора, коли той говорив.

Сі Цзіньпін весь час якось тухнув в цей момент. Це показує, що він починає сторонитися Путіна, наче заразного. Звісно, Сі продовжує говорити про Путіна як про союзника та партнера, але відчувається, що хоче тримати дистанцію від нього,

– вважає Безсмертний.

Додамо, візит російського диктатора Путіна до Китаю тривав упродовж 19 – 20 травня. За його результатами КНР та РФ підписали документ з назвою "Декларація про становлення багатополярного світу та міжнародних відносин нового типу". І Путін, і Сі Цзіньпін заявили, що відносини між країнами посилюються, а особливо сильно вони співпрацюють в енергетичній сфері.

В документі цинічно вказано, що міжнародні суперечки й конфлікти мають вирішуватися мирним шляхом із "усуненням їхніх першопричин". Російський диктатор Путін постійно виправдовує свою агресію різними нахабними "першопричинами" на кшталт "розширення НАТО", "приниження російськомовного населення" і так далі.

Що насправді потрібно Китаю від Росії?

Експерт-міжнародник Станіслав Желіховський наголосив, що Китай не можна сприймати за союзника Росії. Там насправді зовсім інше ставлення. КНР сприймає Росію як ресурсну базу, якою можна користуватися. А головна мета КНР – збільшувати свій геополітичний вплив.

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв відзначає, що між Китаєм та Росією зовсім не рівні відносини. Диктатору Путіну важливий цей візит, аби виторгувати більше часу на продовження війни в Україні. США неодноразово вимагали, що Китай міг би вплинути на війну та посадити РФ за стіл перемовин. Російський диктатор хоче відтягнути цей сценарій, тому готується до різних економічних поступок та пропозицій.

Насправді Китай опинився в досить вигідній ситуації. 13 – 15 травня до Китаю приїхала американська делегація на чолі з Дональдом Трампом. І США, і Росія роблять КНР свої бізнес-пропозиції. Вони опинилися в ситуації, коли просто можуть обрати кращий варіант.