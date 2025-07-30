Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан завжди критикував Україну та президента Володимира Зеленського, але нещодавно сказав більш приємні речі в адресу глави держави. Посадовець наголосив. що повага є фундаментальним принципом усіх міжнародних відносин.

Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю угорського прем'єра для польського телеканалу wPolsce24.

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Як Віктор Орбан ставиться до Зеленського?

Віктор Орбан зазначив, хоча президент Зеленський і припускався помилок, він має до нього повагу. До цього прем'єр-міністр Угорщини постійно критикував і словесно ображав українського лідера. Наприклад, він звинуватив Зеленського у так званих "театральних погрозах", а також говорив президенту України, що "політика – не сцена".

Він (Зеленський – 24 Канал) є обраним народом президентом України. Я завжди намагаюся поводитися належним чином, що є важливим, якщо ми хочемо добрих відносин. Тому я поважаю президента Зеленського, але вважаю, що він припустився помилок,

– зазначив Орбан.

Одною з помилок Зеленського Віктор Орбан назвав той факт, що минулого року він відхилив пропозицію нарешті укласти мир. Угорський прем'єр говорив, що час грає на користь Росії, а не України.

В одному з минулих інтерв'ю для YouTube-каналу Patrióta Орбан назвав Зеленського "політиком-інфлюенсером" та "коміком". Він, за словами угорського посадовця, не був готовий до такої посади, однак попри це взяв на себе "роль президента".

Нагадаємо, позиція Віктора Орбана щодо України залишається ворожою. Прем'єр-міністр Угорщини зокрема блокує новий семирічний бюджет ЄС, великий обсяг якого складає фінансування для України, а не деякі потреби Європи. Не дивно, що Орбан вимагав більше саме для угорців.