"Цього б ніколи не сталося": Трамп здивував причиною стрілянини в готелі Washington Hilton

Увечері 25 квітня в готелі Washington Hilton під час урочистої вечері адміністрації Трампа з журналістами Білого дому сталася стрілянина. Президент США вважає, що її можна було уникнути.

Дональд Трамп заявив, що цієї стрілянини ніколи не сталося, якби на території Білого дому була побудована "велика та захищена бальна зала". Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Як Трамп пояснив стрілянину в готелі Washington Hilton

Трамп наголосив, що на будівництві нової бальної зали вже понад 150 років наполягають американські військові, Секретна служба та всі президенти.

За словами політика, нову бальну залу будують максимально швидко. Вона не матиме приміщень зверху, через які могли б проникнути сторонні особи.

Також він зауважив, що будівля буде розташована всередині периметра найзахищенішого комплексу у світі – Білого дому.

Окремо Трамп розкритикував судовий позов, який намагається зупинити будівництво, назвавши його безпідставним.

Нагадаємо, що наприкінці 2025 року Національний фонд охорони історичної спадщини подав до суду з вимогою зупинити будівництво бальної зали.

Зауважимо, що вартість проєкту нової бальної зали постійно зростала з 200 до близько 400 мільйонів доларів. Спершу Трамп заявляв, що будівництво не зачепить існуючу будівлю, однак згодом зніс все східне крило Білого дому.

1 квітня суд у США тимчасово зупинив будівництво бальної зали.

Пізніше Федеральний апеляційний суд США дозволив Трампу продовжити будівництво бальної зали у Білому домі. Суд призупинив заборону на наземні роботи до 5 червня, коли відбудеться слухання у справі.

Стрілянина у Washington Hilton: що відомо на цей момент

Увечері 25 квітня у Вашингтоні під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому в готелі Washington Hilton сталася стрілянина.

Близько 20:36 за місцевим часом (03:36 за Києвом) у будівлі пролунали звуки, схожі на постріли. У залі перебувало близько 2600 гостей, серед них віцепрезидент Джей Ді Венс, члени уряду та керівники спецслужб.

Після початку стрілянини Секретна служба негайно вивела Трампа та його дружину Меланію, а присутні почали ховатися під столами.

Правоохоронці повідомили, що озброєний чоловік із рушницею, пістолетом і ножами намагався прорватися через контрольно-пропускний пункт у вестибюлі готелю та рухався в бік бальної зали, де перебували посадовці.

Нападника затримали, але під час інциденту був поранений один співробітник Секретної служби.

Влада заявила, що нападник діяв сам. ЗМІ повідомляють, що підозрюваним є 31-річний Коул Томас Аллен із Каліфорнії.

Після повернення до Білого дому Трамп назвав стрільця "хворою людиною" і зазначив, що охорона спрацювала швидко та професійно.