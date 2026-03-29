Стубб відреагував на падіння українського БпЛА на території Фінляндії
- Стубб підтвердив падіння українського дрона території Фінляндії та заявив про відсутність військової загрози для країни.
- Фінська поліція розпочала розслідування інциденту.
29 березня кілька безпілотників порушили повітряний простір на південному сході Фінляндії. Два з них упали поблизу міста Коувола за 50 кілометрів від кордону з Росією.
Згодом Повітряні сили Фінляндії ідентифікували один із апаратів як український дрон Ан-196 "Лютий".
Як у Фінляндії реагують на "візит" дронів?
Президент країни Александр Стубб у соцмережі "Х" підтвердив, що вранці на території Фінляндії залетіли безпілотники. Один з них виявився українським.
Хочу наголосити, що для Фінляндії немає військової загрози,
– заявив політик.
Він зазначив, що Фінляндія уважно стежить за ситуацією а також готова реагувати на можливі подальші інциденти та захищати свою територію.
У вівторок, 31 березня, парламентський комітет з питань оборони Фінляндії збереться на позачергове засідання. На ньому, зокрема, обговорять інцидент з безпілотниками, які впали на південному сході країни. Про це повідомив голова комітету Хейккі Аутто у соцмережі X.
За його словами, депутати заслухають експертів щодо появи дронів у повітряному просторі Фінляндії.
Тим часом фінська поліція розпочала попереднє розслідування падіння безпілотників.
Справу кваліфікують як грубу недбалість, що створила загрозу для людей, але кваліфікація може змінитися в ході слідства.
Правоохоронці зазначають, що головне завдання розслідування – звідки ці дрони узялися і чому впали у Фінляндії.
До слова, прем'єр-міністр Петтері Орпо припустив, що дрони могли бути українськими, оскільки Україна якраз у цей час завдавала ударів по об'єктах у Ленінградській області, яка межує з Фінляндією.
Що відомо про атаку України на Росію 29 березня?
У ніч проти 29 березня Ленінградська область Росії перебувала під атакою дронів. Під прицілом був нафтовий термінал порту Усть-Луга. Унаслідок атаки на об'єкті спалахнула пожежа, там фіксують серйозні руйнування.
Також під ударом опинилася промислова зона заводу "Тольяттіазот" у Самарській області Росії. Підприємство є критично важливим для економіки Росії: воно виробляє широкий спектр хімічних продуктів і забезпечуючи робочі місця тисячам місцевих жителів.