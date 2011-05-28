Що таке Сувальський коридор, як Росія планує окупувати Литву та Польщу і чи захистить їх НАТО

Німецький таблоїд Bild своїм репортажем з польсько-литовського прикордоння в районі так званого Сувальського коридору та регулярні заяви представників європейських розвідок про невідворотність нападу Росії на Європу здійняли велику паніку.

Крім того, в Балтійському морі почалися навчання російського флоту. У навчаннях беруть участь понад 20 кораблів, близько 25 літаків і вертольотів, і близько трьох тисяч військовослужбовців. Крім сил Балтійського флоту, залучений Північний флот, а також авіація Повітряно-космічних сил, Московського і Ленінградського військових округів.

Наскільки ця паніка обґрунтована – читайте в матеріалі та аналізі 24 Каналу.

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Що таке Сувальський коридор і чому про нього заговорили

Сувальський коридор" (він же Suwalki-Korridor і Suwałki Gap) – відносно новий термін, який з легкої руки колишнього президента Естонії Тоомас Хендрік Ільвес став загальновживаним. За словами політика, він придумав його у 2015 році перед зустріччю з Урсулою фон дер Ляєн, яка тоді була міністеркою оборони Німеччини (і нині не дуже хоче про це згадувати), щоб порушити важливе питання "дірки" в обороні НАТО.

З того часу термін набув великої популярності й став загальновживаним як у НАТО, так і в Росії, де регулярно обіцяють показати "кузькіну мать" саме там, тобто – "прорубати коридор" з Білорусі.

Є такий Сувальський коридор... І ось цей Сувальський коридор, у разі чого, нам дуже потрібен... Йдеться про те, що готовий ударний кулак, який цей нещасний коридор візьме за лічені години,

– голова комітету Держдуми Росії з оборони Андрій Картаполов в ефірі російського телебачення відкрито погрожує Польщі та Литві влітку 2023 року.

Під Сувальським коридором розуміють смугу лісистої рівнини між Литвою і Польщею шириною в 65,4 кілометра, що відділяє територію Білорусі від російського напівексклава в так званій Калінінградській області з центром у Крулевці (російська назва – Калінінград).



Ця мальовнича місцевість – давня мрія росіян / Фото Lars Berg / Bild

"Калінінградська область" – стратегічно важлива для росіян, там розміщені бази Балтійського флоту, авіація, системи ППО/ПРО, а також носії ядерної зброї та відповідна інфраструктура. Все це обслуговують тисячі військових.

За 250 кілометрів на північ від Варшави – Калінінградська область, російський ексклав, з місцем для зберігання – за нашими оцінками – десь 100 тактичних ядерних боєголовок. За 250 кілометрів на схід – Білорусь, де росіяни та білоруси влаштували напад на кордон ЄС, кордон Шенгенської зони,

– міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час пресконференції у Києві 11 червня 2024 року розповідає про російську загрозу для своєї країни.

За оцінками аналітиків НАТО, Сувальський коридор є однією з можливих "точок входу" Росії для атаки проти сил Альянсу .

. Іншими найбільш очевидними варіантами вважаються напад на Нарву в Естонії та норвезький острів Шпіцберген.

Ще одним варіантом називається російський десант на Куршську косу, литовську Клайпеду з окупованою росіянами Калінінградською областю.

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Нині в польських, російських і литовських соцмережах активно ширяться чутки про можливий напад росіян, і удар по "Коридору" – основний сценарій. Його мета – не лише "з'єднання" з "Калінінградом", але й відсікання Литви та всієї Балтії від союзників по НАТО з метою подальшої окупації.

Вагомим чинником посилення паніки є військові навчання "Захід-2025", які Росія проведе разом з Білоруссю у вересні, а також нещодавні заяви президента України Володимира Зеленського, про те, що Росія "щось готує" на території Білорусі влітку та збирає там велике угруповання.

Подивіться на Білорусь – цього літа Росія готує там щось, прикриваючись військовими навчаннями. Саме так зазвичай починаються її нові атаки. Але куди цього разу? Я не знаю. Україна? Литва? Польща? Не дай Боже! Але ми всі маємо бути готовими. Усі наші інституції відкриті до співпраці,

– президент Зеленський, виступаючи в Києві на Саміті Тримор'я 17 квітня 2025 року, чітко говорить про нову потенційну небезпеку.

Крім того, повідомляється, що в Калінінградську область прибувають військові, там будуються підземні склади озброєння, аеродроми, ракетні комплекси та майданчики для їхнього запуску.

До цього додаються заяви Лукашенка про ядерну зброю в Білорусі та завезення туди ж "Орєшніка". Сам Лукашенко ще у 2023-му "жартував", що готовий відправити недобитих під час розгрому повстання Пригожина "вагнерівців" з Білорусі на "екскурсію до Варшави та Жешува".

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З огляду на всі ці новини вже якось і не надто дивуєшся повідомленню Bild про те, що литовці почали продавати житло в районі "Коридору" і виїжджати якомога далі від потенційно небезпечного місця. А заяви литовської влади про те, що небезпеки немає, сприймають як нові "травневі шашлики".



Литва прагне зміцнити мережу військової інфраструктури навколо Сувальського коридору – ділянки землі вздовж литовсько-польського кордону, що межує з Білоруссю і російським ексклавом Калінінградською областю / Мапа та інфографіка Three Seas Initiative research center, POLITICO

Наскільки реальна загроза агресії Росії і як діяти Європі

У 2015 році, коли вперше на рівні НАТО на конференції CEPA Forum тодішній головний командувач Збройних сил США в Європі генерал Бен Годжес публічно заявив про подібну небезпеку, це здавалося суто теоретичною вправою. Нині ж ситуація така, що загрозу не можна ігнорувати. Бо це Росія, яка за останнє десятиліття довела, що є реальною загрозою. І якщо вже навіть завжди приязний до Путіна президент США визнає, що той – "крейзі", хоча, тут більше личить визначення Путіна від покійного Нємцова, то справи дійсно кепські.

Звісно, Путін – "крейзі", але при цьому США думають, як вивести війська з Європи, а про "Томагавки", які нібито за рішенням Джо Байдена мали бути в Німеччині вже у 2026 році, вже ніхто давно не згадує.

І це вказує на те, що Європа має захистити саму себе, адже США хочуть вмити руки і нехай пуски ракет HIMARS на навчаннях на острові Готланд американськими морпіхами нікого обдурюють.

Так, не можна сказати, що європейці геть нічого не роблять.

Наприклад, Німеччина планує розгорнути для захисту "Коридору" цілих 4800 вояків. Мова про вже легендарну 45-та танкову бригаду, яка статне першою з часів Другої світової частиною, разміщеною за межами Німеччини. Презентувати її до Вільнюсу прибув особисто канцлер Мерц. Але є одне важливе "але" – цей план має бути реалізований до 2027 року, наразі ж цього не має. А є лише одна німецька бойова група в кількості до батальйону.



Так, Литва активно будує оборонну мережу в "Коридорі" (а Польщі – ні), а ще є литовська та польська армії. Це також доволі потужні сили, але вони не мають реального бойового досвіду і навряд чи становитимуть реальну загрозу для росіян, якщо під час перших годин наступу росіян будуть розділені.

Для операції в Сувальському коридорі навіть не будуть потрібні російські танкові армади, якими лякали НАТО десятки років. Бо, по-перше, вони вже згоріли в Україні, а по-друге, сам характер бойових дій змінився.

У випадку початку бойових дій російська/білоруська артилерія легко може взяти всю територію "Коридору" під вогневий контроль та перерізати стратегічні Via Baltica та Rail Baltica, що з'єднують Литву та Польщу, а значить – ізолює Балтію по суходолу.

Паралельно спробує встановити морську блокаду регіону російський Балтійський флот. Як заявили в Росії, мета нових навчань, які скоро відбудуться, – "підтримання сприятливого оперативного режиму" і "відпрацювання дій сил флоту з оборони пунктів базування" в акваторії Балтійського моря.

Далі російські дрони зроблять зі Сувальського коридору Killzone, закинуть десант із гелікоптерів і притягнуть чимало ППО/ПРО та стануть чекати на натівську авіацію, але перед цим Росія запустить свої ракети по мирних європейських містах.

Фантастичний сценарій? Литовські воєнні аналітики, опитані місцевим виданням Delfi, кажуть, що так – фантастичний.

"У Росії немає потужностей для того, щоб найближчим часом розпочати війну проти НАТО, немає необхідних одиниць, виведених в ці райони, тобто до кордону (більша їхня частина діє в Україні). Путін, може, і хотів би крокувати до Лондона та Аляски, але з урахуванням того, що вже говорилося, він не може цього зробити. Тому залишається шантажувати Захід атомною зброєю, брязкати нею, займатися провокаціями та психологічним впливом", – видання Delfi цитує експертів групи Locked N’ Loaded.

Колишній голова Литовської військової розвідки полковник Гінтарас Багдонас запевняє, що все під контролем, за росіянами стежать і підготовка до масштабного вторгнення не залишиться непомітною.

Це все так, але між "помітити" та "зробити" – це велика різниця.

Варто згадати лише прогулянку білоруських воєнних гелікоптерів у повітряному просторі Польщі влітку 2023 року, або непомічену польським ППО російську ракету, яка пролетіла пів країни й спокійно пролежала в лісі кілька місяців перед тим, як її випадково знайшли місцеві мешканці.

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Або уламки ракети Falcon 9 Ілона Маска, які в лютому 2025 року впали на поляків і стали повною несподіванкою для військових та Космічної агенції. Натомість "чергова важка ніч для польських ВПС" під час російських обстрілів України вже стала сумним мемом.

Або російський воєнний літак, який завадив естонським ВМС взяти на абордаж корабель тіньового флоту Росії. Та продовження у вигляді демонстративної імітації атаки від російських Су-24 23 травня 2025 року в міжнародних водах у Балтійському морі.

Або свіжу заяву міністерства оборони Естонії зі сумною констатацією того, що Росія тепер дає у супровід підсанкційним танкерам кораблі своїх ВМС.

Це все потребує рішучої та жорсткої відповіді. Інакше росіяни просто не розуміють і будуть сприймати тактовність та обережність за слабкість. Перші ознаки, що європейці починають діяти рішуче – ми вже, на щастя, бачимо. Це й перехоплення порушників повітряного простору і фактична блокада тіньового флоту, і робота над введенням критично важливого 18-го пакету санкцій.

Але так само не залишає відчуття, що Європа не хоче воювати й не хоче "залишати власну зону комфорту". Якщо таке ставлення в більшості європейців збережеться, то в "Коридорі" варто чекати "гостей" зі Сходу, а панічний продаж будинків і квартир – мудрим стратегічним рішенням.