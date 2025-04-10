"Хлопці будуть хлопцями": прессекретарка Білого дому здивувала заявою про Маска і радника Трамп

Між Ілоном Маском, який розкритикував тарифи США, та економічним радником Дональда Трампа Пітером Наварро виник конфлікт. Тим часом речниця Білого дому Керолайн Лівітт дуже дивно на це відреагувала, мовляв "нехай хлопці чубляться".

Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що в речниці Білого дому немає достатньо досвіду. Щодо самої команди Трампа, усі в його оточенні хочуть бути максимально близько до нього.

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Конфлікти в команді Трампа

Маск розкритикував нові тарифи Трампа та особисто просив їх скасувати, але без успіху. Також він відгукнувся про Наварро, мовляв, ступінь доктора економіки в Гарварді – це погано. Економічний радник не залишив Маска без відповіді, заявивши, що Маск не виробник автомобілів, а збиральник автомобілів.

Тим часом речниця Білого дому відреагувала на цей конфлікт зі словами "Хай собі хлопці б'ються, будемо тримати вас в курсі".

У неї таке сприйняття, в неї бракує досвіду. Хоч це не означає, що вона не може займати цю посаду. Ця заява – спроба перевести увагу, пожартувати. Однак вона не вдала. Це показує рівень інфантилізму чинної адміністрації,

– наголосив політолог.

Рейтерович зазначив, що в команді президента США є різні погляди. Певні групи намагаються якомога бути ближчими до Трампа, щоб на нього впливати.

"Це така собі "Гра престолів". Є королівський двір, де відбуваються інтриги, боротьба за доступ до короля, а конкретно до його вуха, щоб можна було щось прошепотіти та сказати", – зауважив він.

Політолог додав, що у майбутньому світ побачить ще такі суперечки. Для США та всіх інших країн це має негативний наслідок, адже рівень професіоналізму в адміністрації Білого дому падає. На жаль, команда Трампа ставить його нижче, ніж лояльність до президента.

До речі, політолог та експерт-міжнародник Максим Несвітайлов висловив думку про те, що якщо Маск вступить у відкриту конфронтацію з Трампом щодо тарифів, це може призвести до розколу аудиторії в США. Між республіканцями може початись боротьба, що буде вигідно демократам.