Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что у пресс-секретаря Белого дома нет достаточно опыта. Относительно самой команды Трампа, все в его окружении хотят быть максимально близко к нему.

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Конфликты в команде Трампа

Маск раскритиковал новые тарифы Трампа и лично просил их отменить, но без успеха. Также он отозвался о Наварро, мол, степень доктора экономики в Гарварде – это плохо. Экономический советник не оставил Маска без ответа, заявив, что Маск не производитель автомобилей, а сборщик автомобилей.

Тем временем пресс-секретарь Белого дома отреагировала на этот конфликт со словами "Пусть себе ребята дерутся, будем держать вас в курсе".

У нее такое восприятие, у нее не хватает опыта. Хотя это не значит, что она не может занимать эту должность. Это заявление – попытка перевести внимание, пошутить. Однако оно не удачное. Это показывает уровень инфантилизма действующей администрации,

– подчеркнул политолог.

Рейтерович отметил, что в команде президента США есть разные взгляды. Определенные группы пытаются как можно быть ближе к Трампу, чтобы на него влиять.

"Это такая себе "Игра престолов". Есть королевский двор, где происходят интриги, борьба за доступ к королю, а конкретно к его уху, чтобы можно было что-то прошептать и сказать", – отметил он.

Политолог добавил, что в будущем мир увидит еще такие споры. Для США и всех других стран это имеет негативные последствия, ведь уровень профессионализма в администрации Белого дома падает. К сожалению, команда Трампа ставит его ниже, чем лояльность к президенту.

Кстати, политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов высказал мнение о том, что если Маск вступит в открытую конфронтацию с Трампом по тарифам, это может привести к расколу аудитории в США. Между республиканцами может начаться борьба, что будет выгодно демократам.