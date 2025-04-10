Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що в речниці Білого дому немає достатньо досвіду. Щодо самої команди Трампа, усі в його оточенні хочуть бути максимально близько до нього.

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Конфлікти в команді Трампа

Маск розкритикував нові тарифи Трампа та особисто просив їх скасувати, але без успіху. Також він відгукнувся про Наварро, мовляв, ступінь доктора економіки в Гарварді – це погано. Економічний радник не залишив Маска без відповіді, заявивши, що Маск не виробник автомобілів, а збиральник автомобілів.

Тим часом речниця Білого дому відреагувала на цей конфлікт зі словами "Хай собі хлопці б'ються, будемо тримати вас в курсі".

У неї таке сприйняття, в неї бракує досвіду. Хоч це не означає, що вона не може займати цю посаду. Ця заява – спроба перевести увагу, пожартувати. Однак вона не вдала. Це показує рівень інфантилізму чинної адміністрації,

– наголосив політолог.

Рейтерович зазначив, що в команді президента США є різні погляди. Певні групи намагаються якомога бути ближчими до Трампа, щоб на нього впливати.

"Це така собі "Гра престолів". Є королівський двір, де відбуваються інтриги, боротьба за доступ до короля, а конкретно до його вуха, щоб можна було щось прошепотіти та сказати", – зауважив він.

Політолог додав, що у майбутньому світ побачить ще такі суперечки. Для США та всіх інших країн це має негативний наслідок, адже рівень професіоналізму в адміністрації Білого дому падає. На жаль, команда Трампа ставить його нижче, ніж лояльність до президента.

До речі, політолог та експерт-міжнародник Максим Несвітайлов висловив думку про те, що якщо Маск вступить у відкриту конфронтацію з Трампом щодо тарифів, це може призвести до розколу аудиторії в США. Між республіканцями може початись боротьба, що буде вигідно демократам.